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অতিবৃষ্টি-পাহাড়ি ঢলে প্রাণহানি বেড়ে ৫৪, পানিবন্দী দেড় লাখের বেশি পরিবার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৫৪
অতিবৃষ্টি-পাহাড়ি ঢলে প্রাণহানি বেড়ে ৫৪, পানিবন্দী দেড় লাখের বেশি পরিবার
রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ধস। সম্প্রতি তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসে দেশের সাত জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫৪ জনে দাঁড়িয়েছে। পানিবন্দী হয়ে আছে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩১১টি পরিবার।

আজ সোমবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। আজ বিকেল ৪টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিতে আজ বিকেলে ৪টা পর্যন্ত সারা দেশে ৫৪ জন মারা গেছে ও আহত হয়েছে ৩৯ জন।

রাঙামাটিতে তিন, বান্দরবানে ছয়, কক্সবাজারে ৩১, চট্টগ্রামে ১৩ ও মৌলভীবাজারে একজন মারা গেছে। আর খাগড়াছড়িতে এক, বান্দরবানে দুই, কক্সবাজারে ২৪ ও চট্টগ্রামে ১২ জন আহত হয়েছে।

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মন্ত্রণালয় বলছে, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। এই সাত জেলায় আজ বিকেল ৪টা পর্যন্ত ২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা ও ৫ হাজার ৭০০ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, দেশের ৫৯ উপজেলার ৩৩৪টি ইউনিয়ন ও ১২টি পৌরসভা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে আছে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩১১টি পরিবার। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ১ হাজার ৪৯টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ৩৮ হাজার ৪২২ জন আশ্রয় নিয়েছে।

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বিষয়:

বৃষ্টিপাতবন্যাদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
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