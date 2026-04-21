জ্বালানি সংকট: নিরবচ্ছিন্ন টেলিকম সেবা ও নেটওয়ার্ক নিশ্চিতে বিটিআরসির সভা বুধবার

চলমান জ্বালানি সংকটে নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা ও নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে বুধবার (২২ এপ্রিল) বিটিআরসির (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন) যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হবে। টেলিযোগাযোগ খাতের অংশীজনদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে।
নেটওয়ার্ক সচল রাখতে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হবে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন, মোবাইল অপারেটর, এনটিটিএন অপারেটর, টাওয়ারকো অপারেটর এবং অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস বাংলাদেশের (এমটব) প্রতিনিধিদের এই সভায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।
মঙ্গলবার বিটিআরসি এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।
এ ছাড়া টেলিযোগাযোগ খাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) আরেকটি যৌথসভা আয়োজন করেছে বিটিআরসি। সেই সভায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পিজিসিবি, বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিসমূহ এবং টেলিকম সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।
এসব সভার মাধ্যমে টেলিকম খাত-সংশ্লিষ্ট জ্বালানি সংকটজনিত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক জালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগ সেবা নিশ্চিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক, ডেটা সেন্টার ও কোর নেটওয়ার্ক সাইটসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জ্বালানি ও লোডশেডিংমুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অংশীজনদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম জোরদার করেছে বিটিআরসি।
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে গত ১২ মার্চ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে চিঠি দেয় বিটিআরসি। ওই চিঠির গুরুত্ব বিবেচনায় ১৩ মার্চ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ ও সকল জেলা প্রশাসক বরাবর চিঠি পাঠায়।
এ ছাড়া ২০ এপ্রিল মোবাইল অপারেটর ও টাওয়ার কোম্পানিগুলোর জ্বালানি পরিবহন এবং টাওয়ার সাইটগুলোতে রক্ষণাবেক্ষণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য বিটিআরসি থেকে পুনরায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
