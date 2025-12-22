হাদি হত্যার পুলিশ প্রতিবেদন আসার ৯০ দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করা হবে: আইন উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার বিচার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
তিনি বলেছেন, ‘শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ এর ১০ ধারা অনুযায়ী পুলিশ রিপোর্ট আসার পর সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করা হবে।’
আজ সোমবার আসিফ নজরুল তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়ে এ কথা বলেন।
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন। গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে মোটরসাইকেল থেকে তাঁর মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। এরপর তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর ওসমান হাদিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।
ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের পল্টন থানায় ১৪ ডিসেম্বর হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। হাদির মৃত্যুর পর মামলাটি হত্যা মামলায় রূপ নেয়।
ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ গতকাল রোববার এ আদেশ দেন।
বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে করা আবেদনে বলা হয়েছে, গুপ্তচরের মাধ্যমে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে,আসামি ফয়সাল করিম যেকোন সময় বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ থেকে স্থল, নৌ ও বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশন হয়ে পালানোর সময় তাঁকে আটকের প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে আসামির বিরুদ্ধে বিদেশ গমন রোধ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপের আদেশ প্রয়োজন।
এদিকে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) জানিয়েছে, ওসমান হাদির মৃত্যুর রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দৈনিক প্রথম আলো এবং কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এখন পর্যন্ত ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিএমপির বিভিন্ন ইউনিট সমন্বিতভাবে এই অভিযান পরিচালনা করছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে থানা-পুলিশ ১৩ জন, কাউন্টার টেররিজম ইউনিট ৩ জন এবং গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৬ সালের হজে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমে প্রাথমিক নিবন্ধনকারীদের আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট টাকা জমা দিতে নির্দেশনা দিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবুবকর সিদ্দীক স্বাক্ষরিত হজ-১ শাখা থেকে জারিকৃত পত্রে বলা হয়েছে, ‘হজ ২০২৬-এর সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা জমাদানপূর্বক প্রাথমিক নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৬ অনুযায়ী প্রত্যেক হজযাত্রীকে প্যাকেজ মূল্যের সমুদয় অর্থ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। বর্ণিতাবস্থায়, হজ ২০২৬ এর যে সকল হজযাত্রী নির্বাচিত প্যাকেজের সম্পূর্ণ অর্থ জমা প্রদান করেননি তাদের আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ জমা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।’
এ সময়ের মধ্যে কোনো নিবন্ধিত হজযাত্রী প্যাকেজের অবশিষ্ট টাকা জমা না দিলে সেই হজযাত্রীর হজে গমন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে জানিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে চাঁদপুর-২ (মতলব) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ড. মো. জালাল উদ্দিনসহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
গতকাল রোববার দুদকের তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।
দুদকের পক্ষে উপস্থিত পাবলিক প্রসিকিউটরের বক্তব্য শুনে এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অভিযুক্তরা হলেন—ড. মো. জালাল উদ্দিন, শাহানাজ পারভিন, সাঈদ মোহাম্মদ রিজভী, সাঈদ মোহাম্মদ আলভী ও আয়েশা তাসিনীমা তানিভী।
দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূত অর্থ উপার্জন করে তা নিজ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে বৈধ করার চেষ্টা এবং বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে।
আক্তার হোসেন আরও বলেন, মো. জালাল উদ্দিন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে সম্পৃক্ত অপরাধের অভিযোগ অনুসন্ধান চলছে। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও চারজন ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগে দুদকের অনুসন্ধান চলমান।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশত্যাগ করতে পারেন, এতে করে চলমান অনুসন্ধান কার্যক্রম দীর্ঘায়িত বা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে কারণে জনস্বার্থে তাঁদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন।
দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়, গোপন সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহে জটিলতা তৈরি হতে পারে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি
আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৮ তম সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা প্রস্তুতি, অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং দেশের সাম্প্রতিক অস্থিতিশীলতা রোধে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় শরিফ ওসমান হাদি হত্যায় আসামিদের গ্রেপ্তারের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে বেশ অগ্রগতিও হয়েছে।
গতকাল রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ সোমবার গতকালের বৈঠকে সিদ্ধান্তের বিস্তারিত ব্রিফ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখসারির যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করাকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সভায় জানানো হয়, হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ফয়সাল করিম মাসুদকে ইতিমধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মূল হোতার স্ত্রী শাহেদা পারভীন সামিয়া, মা-বাবা এবং শ্যালক ওয়াহিদ আহমেদ শিপুসহ মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও দুটি বিদেশি পিস্তলও উদ্ধার করা হয়েছে। মূল হোতা যাতে দেশত্যাগ করতে না পারে, সেজন্য সারা দেশে লুকআউট নোটিশ ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
তবে হত্যাকাণ্ডের মোটিভ উদ্ধার ও গোপনীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে এ বিষয়ে এখনি বিস্তারিত জানানো সম্ভব হচ্ছে না উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আমরা আপনাদের আশ্বস্ত করছি, এ বিষয়ে বেশ অগ্রগতি হয়েছে এবং তাকে (মূল হোতাকে) খুঁজে বের করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে দালাল চক্র ফিলিপের সহযোগী পাঁচজনকে (স্ত্রী ও শ্বশুরসহ) আটক করে বিজিবি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেছে। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি যৌথ এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে মিডিয়াকে বিস্তারিত অবহিত করেছে।
বিজ্ঞাপ্তিতে আরও বলা হয়, ফ্যাসিস্ট টেরোরিস্টদের দমন ও লুট হওয়া অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২’ আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সভায় পেশ করা প্রতিবেদনে জানানো হয়, গত ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অপারেশনের অধীনে সারাদেশে ৬৫৯৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত ৬ হাজার ৯০৭ জনসহ সর্বমোট ১৩ হাজার ৫০৫ জনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।
অভিযানে উদ্ধারকৃত সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে: ৫৬টি বিদেশি পিস্তল ও রিভলভারসহ; ৪৩৭ রাউন্ড গুলি, ১৩৭ রাউন্ড কার্তুজ এবং গ্রেনেড; বিপুল পরিমাণ গান পাউডার, মর্টারের গোলা, আতশবাজি ও বোমা তৈরির উপকরণ। এ ছাড়া ২০ হাজারের বেশি মোটরসাইকেল এবং ১৭ হাজার গাড়ি তল্লাশির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অবৈধ যান জব্দ।
এদিকে আগামী ২৫ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে গুলশান পর্যন্ত কয়েক হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে। ডিএমপির সোয়াট, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এবং ডগ স্কোয়াড সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকবে। এ ছাড়া ট্রাফিক জট নিরসনে ২৫ ডিসেম্বর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে টোলমুক্ত রাখার প্রস্তাবও সভায় আলোচিত হয়।
ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর এখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের রাতে কঠোর নিরাপত্তা বলয় থাকবে। উৎসবের নামে কোনো প্রকার আতশবাজি বা পটকা ফোটানো যাবে না। সড়ক বা ব্লক করে কোনো অনুষ্ঠান করা যাবে না। গুলশান, বনানীসহ রাজধানীর অভিজাত এলাকায় টহল ও চেকপোস্ট বাড়ানো হবে।
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার অফিসে হামলার ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেফতারের তথ্য জানানো হয়েছে। দুই সম্পাদকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ গানম্যান নিয়োগ ও তাঁদের বাসভবনে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক সাইবার প্রচারণার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সভায় প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে: রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (কেপিআই) রক্ষায় বিশেষায়িত বাহিনীকে ‘স্ট্যান্ডবাই’ রাখা; পুলিশ সদর দপ্তরের কন্ট্রোল রুম থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ; গার্মেন্টস ও ঔষধ শিল্পে অস্থিরতা রোধ এবং শ্রমিকদের বেতন-বোনাস সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিত করা; মাদক পাচার রোধে সীমান্ত ও পার্বত্য অঞ্চলে বিজিবির টহল জোরদার করা।
সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সভায় পুলিশ, র্যাব, বিজিবি এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘ভোটের দিন যত এগিয়ে আসবে, ভয় কেটে যাবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে।’
আজ সোমবার বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মেইল প্রসেসিং সেন্টারে পোস্টাল ব্যালট বিদেশে পাঠানোর সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব এ কথা বলেন তিনি।
ভোটের পরিবেশ আছে কি না—জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমরা, রাজনৈতিক দলসহ দেশের সকলেই ভোট চায়। সবাই দেশের মঙ্গল চায়। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসবে, ভয় কেটে যাবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে।’
সিইসি বলেন, ‘আমরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আমাদের প্রবাসী ভাই-বোনদের ভোটের ব্যবস্থা করছি। আবার ভোটের কাজে যারা নিয়োজিত তাদের ভোটের ব্যবস্থা করছি। কয়েদিদের ভোটের ব্যবস্থা করেছি। ৫৪ বছরে প্রথমবারের মতো প্রবাসীদের ভোটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই পোস্টাল ব্যালটের নিরাপত্তা করা হচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘আমাদের হাইব্রিড পোস্টাল ব্যালট মডেল বিশ্বের মডেল হয়ে থাকবে। কিছু ভুলত্রুটি থাকবে। প্রথমবার পোস্টাল ব্যালট নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। আগামী দিনে আরও বাড়বে। এতে আমরা আরও সন্তুষ্ট হব।’
পোস্টাল ব্যালটের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে সিইসি বলেন, ‘আমরা পোস্টাল ব্যালটে বহু ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েছে। যখন যা চ্যালেঞ্জ এসেছে, আমরা তা মোকাবিলা করেছি। ভোট উৎসব হবে ইনশা আল্লাহ। আজকের এই অনুষ্ঠানও ভোট উৎসবের অংশ।’
