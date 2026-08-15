Ajker Patrika
En
জাতীয়

আজকের বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকট ফ্যাসিবাদী সরকারের তৈরি: মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ১১
আজকের বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকট ফ্যাসিবাদী সরকারের তৈরি: মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী
আহমদ আজম খান। ফাইল ছবি

বর্তমান বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অর্থনৈতিক-সংকটকে বিগত সরকারের রেখে যাওয়া সমস্যা বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আজম খান। তিনি বলেন, ‘আজকের বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অর্থনৈতিক-সংকট এগুলো কি আমাদের তৈরি? এগুলো ফ্যাসিবাদী সরকারের তৈরি।’

আজ শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বেগম খালেদা জিয়া স্মৃতি ফাউন্ডেশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আহমেদ আজম খান বলেন, ‘আজ বিরোধী দল এই পাঁচ মাসেই বলছেন আমরা ব্যর্থ। অথচ ১৮ বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার করা তো ১৮ মাসে সম্ভব নয়। আজকের বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অর্থনৈতিক-সংকট এগুলো কি আমাদের তৈরি? এগুলো ফ্যাসিবাদী সরকারের তৈরি।’

গুম-খুন-নির্যাতনের শিকার পরিবারগুলোকে সহায়তায় আলাদা অধিদপ্তর: মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রীগুম-খুন-নির্যাতনের শিকার পরিবারগুলোকে সহায়তায় আলাদা অধিদপ্তর: মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে গত ১৭ বছরে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার পরিবারগুলোকে মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী। তিনি বলেন, এসব পরিবারের জন্য নতুন করে একটি অধিদপ্তর করা হবে এবং তাঁদের গেজেটভুক্ত করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

বিষয়:

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীবিদ্যুৎসরকারজাতীয় প্রেসক্লাবগ্যাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত