বিরোধীদলীয় নেতার একান্ত সচিব হলেন উপসচিব মুহাম্মদ ইব্রাহীম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ মার্চ ২০২৬, ১২: ৫০
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার একান্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন উপসচিব মুহাম্মদ ইব্রাহীম। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে বদলি করে তাঁকে বিরোধীদলীয় নেতা মো. শফিকুর রহমানের একান্ত সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অর্ডার অব প্রিসিডেন্স অনুযায়ী জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা মন্ত্রী পদমর্যাদার।

