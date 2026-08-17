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জাতীয়

জনগণের স্বস্তির জন্য কাজ করছে সরকার: রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জনগণের স্বস্তির জন্য কাজ করছে সরকার: রিজভী
সরকারের ছয় মাসে কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী। ছবি: ভিডিও থেকে

জনগণের স্বস্তির জন্য সরকারের কাজ অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দেশের বিরাজমান সংকট নিরসনে তিনি উদ্যোগ নিচ্ছেন।

আজ সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। বর্তমান সরকারের ছয় মাস পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সরকারের ছয় মাসে (১৮০ দিনের) কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অনুষ্ঠানে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহ্দী আমিন।

অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, ইসমাইল জবিউল্লাহ, তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম প্রমুখ উপস্থিত আছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী ও অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন।

বিষয়:

বিএনপিসরকাররুহুল কবির রিজভীউপদেষ্টা
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