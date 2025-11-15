Ajker Patrika
জাতীয়

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৩৪
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গত বৃস্পতিবার থেকে সংলাপ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংলাপের প্রথম দিন আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সকাল-বিকেল দুই পর্বে ১২টি দলের সঙ্গে সংলাপ করে কমিশন। এরই ধারাবাহিকতায় আগামীকাল রোববার ১২টি এবং পরশু সোমবার আরও ১২টি দলের সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি।

ইসি জানিয়েছে, আগামীকাল রোববার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত গণফোরাম, গণফ্রন্ট, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি-বিএসপি ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি এবং বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ, তৃণমূল বিএনপি, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি।

সূত্র আরও জানায়, পরদিন সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি। আর বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, আমার বাংলাদেশ পার্টি-এবি পার্টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত মজলিস ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি।

সংলাপের প্রথম দিন যে ১২ দলের সঙ্গে বসেছিল ইসি, সেগুলো হলো—লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম)।

বিষয়:

ইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় নির্বাচনরাজনৈতিক দলত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শতবর্ষী ‘পি এস মাহসুদ’ এখন প্রমোদতরি, ঐতিহ্যবাহী প্যাডেল স্টিমার ফিরল পর্যটন সেবায়

শতবর্ষী ‘পি এস মাহসুদ’ এখন প্রমোদতরি, ঐতিহ্যবাহী প্যাডেল স্টিমার ফিরল পর্যটন সেবায়

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

জাতীয়

শতবর্ষী ‘পি এস মাহসুদ’ এখন প্রমোদতরি, ঐতিহ্যবাহী প্যাডেল স্টিমার ফিরল পর্যটন সেবায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৭
দীর্ঘদিন পর নতুন সাজে যাত্রা শুরু করল প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদ। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ
দীর্ঘদিন পর নতুন সাজে যাত্রা শুরু করল প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদ। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ

ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষী প্যাডেল স্টিমার ‘পি এস মাহসুদ’ অভ্যন্তরীণ নৌরুটে পর্যটন সার্ভিসে যুক্ত হলো। আজ শনিবার সকালে বুড়িগঙ্গার তীরে অনুষ্ঠিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে পুনরায় চালু হতে যাওয়া এই ঐতিহ্যবাহী স্টিমারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লুৎফে সিদ্দিকীসহ সরকারের একাধিক সিনিয়র সচিব ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা।

উদ্বোধনকালে নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘প্যাডেল স্টিমার পি এস মাহসুদ হবে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও নদীভিত্তিক পর্যটনের এক অনন্য মেলবন্ধন। এটি কেবল একটি নৌযান নয়, এটি বাংলাদেশের নদী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জীবন্ত প্রতীক।’

শনিবার প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদের নবযাত্রা উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ
শনিবার প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদের নবযাত্রা উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ

উপদেষ্টা জানান, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) অধীনে থাকা এই শতবর্ষী স্টিমারকে প্রমোদতরি হিসেবে পুনরায় চালুর সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

উপদেষ্টা আরও বলেন, সরকার চায় নতুন প্রজন্ম কাছ থেকে দেখুক, কীভাবে একসময় নদীপথই ছিল যোগাযোগ ও সংস্কৃতির প্রাণ। তিনি নিশ্চিত করেন, পি এস মাহসুদের পাশাপাশি পি এস অস্ট্রিচ, পি এস লেপচা, পি এস টার্নসহ আরও কয়েকটি পুরোনো স্টিমার সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নদীপথের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও নদীভিত্তিক পর্যটনের সম্ভাবনাকে বিস্তৃত করাই এর লক্ষ্য।

বিআইডব্লিউটিসি জানিয়েছে, ২১ নভেম্বর (শুক্রবার) থেকে ঢাকা-বরিশাল নৌরুটে এটি পর্যটন সার্ভিস হিসেবে নিয়মিত চলাচল শুরু করবে।

শনিবার প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদের নবযাত্রা উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ
শনিবার প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদের নবযাত্রা উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ

স্টিমারটি প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে এক দিন চলবে। প্রতি শুক্রবার সকাল ৮টায় ঢাকার সদরঘাট থেকে ছাড়বে এবং রাতে বরিশাল পৌঁছাবে। আবার শনিবার এটি বরিশাল থেকে ঢাকার পথে ফিরবে। বিআইডব্লিউটিসির কর্মকর্তারা আশা করছেন, আগে স্টিমার রাতে চলাচল করলেও এবার দিনের বেলায় চালুর ফলে যাত্রী ও পর্যটকেরা নদী এবং তীরের দৃশ্য উপভোগে আরও বেশি আগ্রহী হবেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী এনডিসি বলেন, প্যাডেল স্টিমারটি চালু হলে তা দেশ-বিদেশের বহু পর্যটককে আকর্ষণ করবে। বিদেশি পর্যটকদের জন্য এতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার, বাংলা গানের পরিবেশনাসহ নানা ব্যবস্থা রাখা হবে।

শনিবার প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদের নবযাত্রা উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ
শনিবার প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদের নবযাত্রা উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) জানায়, স্টিমারটির সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় মূল কাঠামো ও ঐতিহাসিক নকশা অক্ষুণ্ন রেখে ইঞ্জিন, নিরাপত্তা এবং ফায়ার সেফটি সিস্টেম সম্পূর্ণ নবায়ন করা হয়েছে। এতে রয়েছে আধুনিক কেবিন, পর্যটকবান্ধব ডেক এবং ডিজিটাল নেভিগেশন ব্যবস্থা।

নিরাপত্তা নিশ্চিতে এতে সংযোজন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা সরঞ্জাম, লাইফবোট, ফায়ার সেফটি ও জিপিএস ব্যবস্থা। ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়েছে কম ধোঁয়া নির্গমনকারী প্রযুক্তি, যা নদীপথে দূষণ হ্রাসে সহায়ক হবে।

বিষয়:

পর্যটননৌরুটনৌপরিবহন মন্ত্রণালয়বুড়িগঙ্গা নদীউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

জাতীয়

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ০৩
দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করার মাধ্যমে আমরা একটি ঐতিহাসিক এবং সাংবিধানিক যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি। জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক যাত্রায় যে একটি টেকটোনিক পরিবর্তন এসেছে, তার স্বীকৃতি রয়েছে এই আদেশে। এখন আমাদের সামনে একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ রয়েছে, যা জুলাই সনদের সংস্কার বাস্তবায়নের পথ দেখাবে। এটি অবশ্যই একটি ইতিবাচক অগ্রগতি।

রাজনৈতিক দলগুলো যদি অর্থবহ সংস্কার আনার প্রতিশ্রুতিতে আন্তরিক হয়, তাহলে এই আদেশ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের পথ হতে পারে। যদি আদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলাফল ইতিবাচক হয়, তাহলে আমরা বৃহৎ আকারের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের আশা করতেই পারি। এ সংস্কারগুলো ক্ষমতার বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য আনবে এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে বলে আশা করি।

জুলাই বিপ্লবের ফলে প্রকাশিত জনগণের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই আদেশটি জারি করা হয়েছে। এই আদেশটি যে আইনসংগত এবং বৈধ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু আইন বিশেষজ্ঞ ১৯৭২ সালের সংবিধানের টেক্সট থেকে ক্ষমতার উৎস খুঁজছেন। এটি একটি বড় ভুল। ১৯৭২-এর সংবিধানের টেক্সটের বাইরেও যে সাংবিধানিক প্রথা এবং বিধিবিধান বিদ্যমান, তা আমলে নিতে হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকারের পরামর্শে জারি করা হয়েছে। অতএব, এই আদেশটি আইনসংগত এবং বৈধ।

যদি এই আদেশের অধীনে গণভোট এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করতে বাধ্য থাকবে। এই পরিষদের ক্ষমতার উৎসই হবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের বিধানাবলি। আদেশ দ্বারা সৃষ্টি হওয়ায় পরিষদকে আদেশের শর্তাবলি মেনে চলতে হবে।

তবে আমি মনে করি না, সংবিধান সংস্কার পরিষদকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংস্কারগুলো কার্যকর করতে বাধ্য করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া সম্ভব হবে। তা সত্ত্বেও, যদি গণভোটের ফলাফল ইতিবাচক হয়, তাহলে পরিষদ অবশ্যই সনদ সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য একটি নৈতিক এবং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকবে।

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ একটি আইনি দলিল, যা জনগণের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগে প্রণীত হয়েছে, ফলে এটি আইনগতভাবে বাধ্যকর একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসংবিধানজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি

শতবর্ষী ‘পি এস মাহসুদ’ এখন প্রমোদতরি, ঐতিহ্যবাহী প্যাডেল স্টিমার ফিরল পর্যটন সেবায়

শতবর্ষী ‘পি এস মাহসুদ’ এখন প্রমোদতরি, ঐতিহ্যবাহী প্যাডেল স্টিমার ফিরল পর্যটন সেবায়

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

জাতীয়

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

ফরহাদ মজহার
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ০৬
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

এই সরকারের সংবিধান বদল বা সংস্কারের কোনো আইনি এখতিয়ার নেই। সরকারের বৈধতার তর্ক এখনো অমীমাংসিত। অন্যদিকে সরকার সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়েই ক্ষমতায়। তাই তথাকথিত জাতীয় সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই।

একইভাবে গণভোট দেওয়ার এখতিয়ারও উপদেষ্টা সরকারের নেই। যেখানে উপদেষ্টা সরকারের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে গণভোট কিসের?

এখন করণীয় হচ্ছে যে, আপনাকে এই সংবিধান ফেলে দেওয়া এবং একটা গঠনতন্ত্র বাংলাদেশের নতুন কনস্টিটিউশন প্রসেসে ঢোকা। নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নপ্রক্রিয়ায় ঢোকা।

এর প্রক্রিয়াটা হবে ড. ইউনূসের ঘোষণার মাধ্যমে। তিনি ঘোষণা দেবেন, ‘আমরা পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তর্বর্তী সরকার এবং আমরা পুরোনো সংবিধানটা এখন বাতিল করে দিচ্ছি। নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নপ্রক্রিয়া শুরু করেছি এবং আগামীতে এটা গণপরিষদে পাঠানো হবে।’

বিষয়:

সরকারছাপা সংস্করণসংবিধানজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি

শতবর্ষী ‘পি এস মাহসুদ’ এখন প্রমোদতরি, ঐতিহ্যবাহী প্যাডেল স্টিমার ফিরল পর্যটন সেবায়

শতবর্ষী ‘পি এস মাহসুদ’ এখন প্রমোদতরি, ঐতিহ্যবাহী প্যাডেল স্টিমার ফিরল পর্যটন সেবায়

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

জাতীয়

মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ০৬
মৌলিক কিছু সংস্কারের সম্ভাবনা আছে: বদিউল আলম মজুমদার

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারি হয়েছে দেশের কাঠামোগত সংস্কারের জন্য। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার লাগাম টানা, নির্বাচন- কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সঠিকভাবে গঠন করা। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে ব্যবস্থা করার জন্য।

এই আদেশ জারি হয়েছে কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য। এর মাধ্যমে হয়তো দেশের প্রয়োজনীয় সব সংস্কার সম্ভব হবে না। তারপরও কতগুলো মৌলিক সংস্কার সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমরা আশা করি, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কারগুলো অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে। তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করবে। তাহলেই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অগ্রগতি সাধন করব।

তবে আদেশ জারি কিংবা গণভোটই শেষ কথা নয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের যতটুকু অর্জনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রের অর্জন নির্ভর করবে সংস্কারের বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ওপর।

একটা রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয় একটা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে। এমন নির্বাচনের জন্য অনেক শর্ত পূরণ করতে হয়। নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গন পরিচ্ছন্ন থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিরা মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এসে আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথকে কলুষিত করতে না পারে না। একই সঙ্গে রাজনৈতিক অঙ্গনও কলুষমুক্ত হওয়া দরকার। এর জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল।

পাশাপাশি টাকার খেলা বন্ধ হওয়া দরকার। একই সঙ্গে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করা প্রয়োজন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানে সঠিক ব্যক্তিকে নিয়োগ, প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না থাকলে নির্বাচন কমিশন কার্যকর হতে পারে না।

আমাদের দেশের অন্যতম সংকট হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকার। এখানে দলীয় সরকারের অধীনে ভালো নির্বাচন হয় না। গত তিনটি নির্বাচন তার বড় উদাহরণ। তাই এখানে নির্বাচনের সময় নির্দলীয় সরকার দরকার। যার জন্য দরকার আইনি কাঠামোর পরিবর্তন, একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। দেশের নাগরিক সমাজকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে, যার জন্য গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নজরদারত্বের কাঠামো। এটাতে কাঠামোগত সংস্থা দরকার। চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স কার্যকর হওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সব কাঠামো ভেঙে গেছে। অকার্যকর হয়ে গেছে। এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।

বিষয়:

সরকারছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাসংবিধানজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি

শতবর্ষী ‘পি এস মাহসুদ’ এখন প্রমোদতরি, ঐতিহ্যবাহী প্যাডেল স্টিমার ফিরল পর্যটন সেবায়

শতবর্ষী ‘পি এস মাহসুদ’ এখন প্রমোদতরি, ঐতিহ্যবাহী প্যাডেল স্টিমার ফিরল পর্যটন সেবায়

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

দলগুলো আন্তরিক হলে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলতে পারে: ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার

সনদের কোনো সাংবিধানিক তাৎপর্য নেই: ফরহাদ মজহার