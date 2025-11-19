Ajker Patrika
আওয়ামী লীগের জন্মস্থান ‘রোজ গার্ডেন’ কেনায় অনিয়মের অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন ক্রয়প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ৩৩২ কোটি টাকার ক্ষতিসাধনের অভিযোগে অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযোগের সত্যতা মিললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিষয়টি জানিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

দুদক সূত্রটি জানায়, ১৯৩১ সালে ব্যবসায়ী হৃষিকেশ দাস প্রায় ২২ বিঘা জমির ওপর বাগানবাড়িটি নির্মাণ করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আনা দুর্লভ গোলাপগাছ দিয়ে বাড়িটির চারপাশ সাজানো হয়। সেই থেকে নাম হয় ‘রোজ গার্ডেন’। ১৯৩৬ সালে তিনি এটি বিক্রি করেন ঢাকার বই ব্যবসায়ী খান বাহাদুর মৌলভী কাজী আবদুর রশীদের কাছে। কাজী আবদুর রশীদ এখানে প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন এই রোজ গার্ডেনে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ; যা ১৯৫৫ সালে ‘মুসলিম’ শব্দ বাদ দিয়ে ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ’ নামে পরিচিত হয়।

এ ছাড়া ২০১৮ সালে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষিত এই স্থাপনা কিনে নেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। সরকারের হিসাবে এ ক্রয়ে ব্যয় হয় ৩৩১ কোটি ৭০ লাখ ২ হাজার ৯০০ টাকা।

এই ক্রয়-বিক্রয়ে অনিয়ম, আর্থিক অসংগতি ও অতিরিক্ত ব্যয় দেখানোর অভিযোগের ভিত্তিতেই দুদক এ অনুসন্ধান শুরু করেছে।

