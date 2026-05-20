রেকর্ড ১৭২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, তবুও লোডশেডিং

গ্রীষ্মের খরতাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার (২০ মে) রাত ৯টায় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন রেকর্ড হয়েছে ১৭ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড ছিল ১৬ হাজার ৭৯৪ মেগাওয়াট, যা ২০২৫ সালের ২৩ জুলাই অর্জিত হয়েছিল।
তবে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সর্বোচ্চ উৎপাদনের সময়েও লোডশেডিং প্রায় ৪০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে পিডিবি চলতি মওসুমে সর্বোচ্চ ১৭ হাজার ৫০০ মেগাওয়াটের চাহিদা প্রাক্কলন করলেও বাস্তবতা তাকে ছাপিয়ে গেছে। মধ্যরাতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোডশেডিংয়ের খবর এসেছে।
খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সন্ধ্যার পর থেকে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবহারে সর্বোচ্চ চাপ তৈরি হয়। বিশেষ করে গরমের মৌসুমে আবাসিক খাতে শীতলীকরণ যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় পিক লোড বৃদ্ধি পায়।
দেশের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের বড় অংশ ব্যয় হয় আবাসিক খাতে। এ খাতে প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, যা মূলত বাসা-বাড়ির ফ্যান, লাইট, এসি ও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয়।
শিল্প খাতেও বিদ্যুৎ ব্যবহারের চাপ উল্লেখযোগ্য। মোট ব্যবহারের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ আসে শিল্প কারখানা থেকে, যার মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি), টেক্সটাইল ও ভারী শিল্প অন্যতম।
বাণিজ্যিক খাতে, যেমন মার্কেট, অফিস ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় প্রায় ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। বাকি অংশ কৃষি ও সেচ কার্যক্রম, রাস্তাঘাটের আলোকসজ্জা এবং অন্যান্য জনসেবামূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড) তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২৯ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। তবে বাস্তব উৎপাদন নির্ভর করে জ্বালানি সরবরাহ, কেন্দ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও চাহিদার তারতম্যের ওপর।
সুজন নির্বাচন বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৮ সাল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য ও তথ্যের বিশ্লেষণ সুজনের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত আছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১২-এর ৩-খ, ৪৪-এর ক-ক-২ ধারা অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সর্বশেষ করবর্ষের আয়কর রিটার্নের২ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে কুকুরের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করে গাইবান্ধার সিভিল সার্জনকে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আইনজীবী মো. সাফিনুর ইসলামের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি এস এম সাইফুল ইসলামের বেঞ্চ এ আদেশ দেন...২ ঘণ্টা আগে
পিডিবির প্রস্তাবিত বৃদ্ধি অনুযায়ী প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের গড় পাইকারি দাম হবে ৮ টাকা ২৪ পয়সা থেকে ৮ টাকা ৫৪ পয়সা। বর্তমানে পাইকারি ইউনিটপ্রতি গড় মূল্যহার ৭ টাকা ০৪ পয়সা। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবে গণভোগান্তিসহ শিল্পকারখানা ও অর্থনীতি ব্যাপক চাপের মুখে পড়বে বলে জানিয়েছেন ভোক্তা ও সংশ্লিষ্টরা।৪ ঘণ্টা আগে
দুইজনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার অভিযোগে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহসহ চার আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে