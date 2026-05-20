Ajker Patrika
জাতীয়

গাইবান্ধায় কুকুরের কামড়ে ৫ মৃত্যু: তদন্ত ও প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গাইবান্ধায় কুকুরের কামড়ে ৫ মৃত্যু: তদন্ত ও প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের
ফাইল ছবি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে কুকুরের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করে গাইবান্ধার সিভিল সার্জনকে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আইনজীবী মো. সাফিনুর ইসলামের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি এস এম সাইফুল ইসলামের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও কুকুরের আক্রমণে আহত হয়ে জলাতঙ্কগ্রস্থদের রাষ্ট্রীয় খরচে যথাযথ চিকিৎসার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে গত ১৭ মে রিটটি করা হয়।

রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী শামীম হায়দার পাটোয়ারী। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল।

জানা গেছে, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে ১৪ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

জলাতঙ্ক: চিকিৎসার পরও ৫ জনের মৃত্যু, আতঙ্কে আহতরাজলাতঙ্ক: চিকিৎসার পরও ৫ জনের মৃত্যু, আতঙ্কে আহতরা

বিষয়:

গাইবান্ধাকুকুরসুন্দরগঞ্জআইনজীবীহাইকোর্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

সম্পর্কিত

ইসির কাছে প্রার্থীদের আয়কর ও নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য চেয়েছে সুজন

ইসির কাছে প্রার্থীদের আয়কর ও নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য চেয়েছে সুজন

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিল পিডিবি

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিল পিডিবি

সাবেক এমপি আবুল হাসানাত আবদুল্লাহসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

সাবেক এমপি আবুল হাসানাত আবদুল্লাহসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

রেলওয়ের জমি-ট্রেনে বিজ্ঞাপনে নতুন নীতিমালা

রেলওয়ের জমি-ট্রেনে বিজ্ঞাপনে নতুন নীতিমালা