গাইবান্ধায় কুকুরের কামড়ে ৫ মৃত্যু: তদন্ত ও প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে কুকুরের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করে গাইবান্ধার সিভিল সার্জনকে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আইনজীবী মো. সাফিনুর ইসলামের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি এস এম সাইফুল ইসলামের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও কুকুরের আক্রমণে আহত হয়ে জলাতঙ্কগ্রস্থদের রাষ্ট্রীয় খরচে যথাযথ চিকিৎসার বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে গত ১৭ মে রিটটি করা হয়।
রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী শামীম হায়দার পাটোয়ারী। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল।
জানা গেছে, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে ১৪ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।
