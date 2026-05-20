ইসির কাছে প্রার্থীদের আয়কর ও নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য চেয়েছে সুজন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের আয়কর বিবরণী ও নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য চেয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) চিঠি দিয়েছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। আজ বুধবার বিষয়টি জানিয়েছেন ইসির একাধিক কর্মকর্তা।
ইসির কর্মকর্তারা জানান, সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার ১৭ মে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের কাছে এই চিঠি দেন। চিঠিটি ইসির উপসচিব মো. মনির হোসেন আজ (বুধবার) পেয়েছেন।
ইসিকে দেওয়া চিঠিতে সুজন বলেছে, ‘নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে কিছু প্রার্থীর আয়কর রিটার্নের তথ্য দেওয়া হয়েছে, যা আমরা পেয়েছি। গবেষণার কাজের জন্য অবশিষ্ট প্রার্থীদের আয়কর রিটার্ন এবং সব প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য পেতে আপনার সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।’
চিঠিতে আরও বলা হয়, সুজন নির্বাচন বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৮ সাল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য ও তথ্যের বিশ্লেষণ সুজনের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত আছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১২-এর ৩-খ, ৪৪-এর ক-ক-২ ধারা অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সর্বশেষ করবর্ষের আয়কর রিটার্নের অনুলিপি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে কুকুরের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করে গাইবান্ধার সিভিল সার্জনকে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আইনজীবী মো. সাফিনুর ইসলামের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি এস এম সাইফুল ইসলামের বেঞ্চ এ আদেশ দেন...৪৩ মিনিট আগে
পিডিবির প্রস্তাবিত বৃদ্ধি অনুযায়ী প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের গড় পাইকারি দাম হবে ৮ টাকা ২৪ পয়সা থেকে ৮ টাকা ৫৪ পয়সা। বর্তমানে পাইকারি ইউনিটপ্রতি গড় মূল্যহার ৭ টাকা ০৪ পয়সা। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবে গণভোগান্তিসহ শিল্পকারখানা ও অর্থনীতি ব্যাপক চাপের মুখে পড়বে বলে জানিয়েছেন ভোক্তা ও সংশ্লিষ্টরা।৩ ঘণ্টা আগে
দুইজনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার অভিযোগে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহসহ চার আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি, স্থাপনা ও ট্রেনে বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিচালনায় নতুন নীতিমালা জারি করেছে সরকার। আজ বুধবার ‘বাংলাদেশ রেলওয়ে বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ডিং নীতিমালা-২০২৬’-এর গেজেট প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে ২০১৩ সালের পুরোনো বিজ্ঞাপন নীতিমালা বাতিল করা হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে