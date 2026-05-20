জাতীয়

ইসির কাছে প্রার্থীদের আয়কর ও নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য চেয়েছে সুজন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের আয়কর বিবরণী ও নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য চেয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) চিঠি দিয়েছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। আজ বুধবার বিষয়টি জানিয়েছেন ইসির একাধিক কর্মকর্তা।

ইসির কর্মকর্তারা জানান, সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার ১৭ মে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের কাছে এই চিঠি দেন। চিঠিটি ইসির উপসচিব মো. মনির হোসেন আজ (বুধবার) পেয়েছেন।

ইসিকে দেওয়া চিঠিতে সুজন বলেছে, ‘নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে কিছু প্রার্থীর আয়কর রিটার্নের তথ্য দেওয়া হয়েছে, যা আমরা পেয়েছি। গবেষণার কাজের জন্য অবশিষ্ট প্রার্থীদের আয়কর রিটার্ন এবং সব প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য পেতে আপনার সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।’

চিঠিতে আরও বলা হয়, সুজন নির্বাচন বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৮ সাল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য ও তথ্যের বিশ্লেষণ সুজনের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত আছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১২-এর ৩-খ, ৪৪-এর ক-ক-২ ধারা অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সর্বশেষ করবর্ষের আয়কর রিটার্নের অনুলিপি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

