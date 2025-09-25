Ajker Patrika
চানখাঁরপুলে জুলাইয়ে ৬ হত্যাকাণ্ডের মামলায় সাক্ষ্য দিলেন ১৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়েছেন মোট ১৭ জন। আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ সাক্ষ্য দেন ওই সময় দায়িত্ব পালন করা পুলিশ কনস্টেবল।

জবানবন্দি শেষে এ মামলায় পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ৫ অক্টোবর দিন ধার্য করে দেন ট্রাইব্যুনাল।

প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, একটি শটগান, ৫০ রাউন্ড গুলিসহ ওই পুলিশ কর্মকর্তা চানখাঁরপুলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি গুলি করেননি। ওখানে কারা গুলি করেছে, তিনি তাদের নাম বলেছেন। এর মধ্য দিয়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও ভিকটিমদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে।

রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আট আসামির বিরুদ্ধে গত ১৪ জুলাই অভিযোগ গঠন করা হয়। আট আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার থাকা শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক মো. আরশাদ হোসেন, সাবেক কনস্টেবল মো. সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও মো. নাসিরুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। আর পলাতক রয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ্ আলম মো. আক্তারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল।

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

শাপলা প্রথমে চেয়েছিল নাগরিক ঐক্য, তখন তো এত আলোচনা হয়নি: সিইসি

চানখাঁরপুলে জুলাইয়ে ৬ হত্যাকাণ্ডের মামলায় সাক্ষ্য দিলেন ১৭ জন

গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ের নামে ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সতর্ক থাকার আহ্বান

ট্রাইব্যুনালে ইনুর বিরুদ্ধে ৮ অভিযোগ দাখিল

