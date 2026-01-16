Ajker Patrika

তেলের দাম না দিয়ে পাম্পকর্মীকে গাড়িচাপায় হত্যা করে পালান সাবেক যুবদল নেতা, পরে আটক

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০৯
নিহত রিপন সাহা ও সিসিটিভির ফুটেজ । ছবি: সংগৃহীত
নিহত রিপন সাহা ও সিসিটিভির ফুটেজ । ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীতে তেলের টাকা পরিশোধ না করে চ‌লে যাওয়ার সময় পেট্রল পাম্পের এক কর্মচারীকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আবুল হাশেম সুজনের বিরুদ্ধে। সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়ে করিম ফিলিং স্টেশনে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় আবুল হাশেম সুজনসহ দুজনকে আটক করেছে।

নিহত ওই পাম্পকর্মীর নাম রিপন সাহা (৩২)। তিনি সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের চর খানখানাপুর গ্রামের পবিত্র সাহার ছেলে। এ ঘটনায় আটক দুজন হলেন গা‌ড়ির মা‌লিক যুবদল নেতা আবুল হাশেম সুজন ও তাঁর গা‌ড়িচালক কামাল হো‌সেন।

গতকাল বিকেলে রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে একটি কালো রঙের গাড়িতে তেল নেওয়ার পর টাকা না দিয়েই গাড়ি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা ক‌রা হয়। এ সময় রিপন গাড়ির ‌সঙ্গে দৌঁড়ে গে‌লে তাঁকে চাপা দেওয়া হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

ওসি খোন্দকার জিয়াউর রহমান আরও বলেন, ঘটনার পর শুক্রবার দুপুরে পুলিশ অভিযুক্ত আবুল হাশেম সুজন ও তার গাড়িচালককে আটক করেছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

রাজবাড়ীহত্যাঢাকা বিভাগকর্মচারীযুবদলপেট্রলজেলার খবরপাঠকের আগ্রহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তেলের দাম না দিয়ে পাম্পকর্মীকে গাড়িচাপায় হত্যা করে পালান সাবেক যুবদল নেতা, পরে আটক

তেলের দাম না দিয়ে পাম্পকর্মীকে গাড়িচাপায় হত্যা করে পালান সাবেক যুবদল নেতা, পরে আটক

এক মন্তব্যে আমাদের ক্ষতি হয়ে গেল, বলছেন বিসিবি পরিচালক

এক মন্তব্যে আমাদের ক্ষতি হয়ে গেল, বলছেন বিসিবি পরিচালক

ময়মনসিংহে বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ, স্বতন্ত্রের কর্মী নিহত

ময়মনসিংহে বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ, স্বতন্ত্রের কর্মী নিহত

বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলতে পারে, বলছেন ফিফা সভাপতি

বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলতে পারে, বলছেন ফিফা সভাপতি

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম এনপিএর আত্মপ্রকাশ

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম এনপিএর আত্মপ্রকাশ

সম্পর্কিত

ভোলায় তরুণকে আটকে রেখে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

ভোলায় তরুণকে আটকে রেখে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

এক সপ্তাহের মধ্যে ‘হাদি সমাবেশে’র ঘোষণা ইনকিলাব মঞ্চের

এক সপ্তাহের মধ্যে ‘হাদি সমাবেশে’র ঘোষণা ইনকিলাব মঞ্চের

গ্রাহকের শতকোটি টাকা আত্মসাৎ, আইসিএল শফিক কারাগারে

গ্রাহকের শতকোটি টাকা আত্মসাৎ, আইসিএল শফিক কারাগারে

রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে জনগণের বাড়াতে হবে: আমীর খসরু

রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে জনগণের বাড়াতে হবে: আমীর খসরু