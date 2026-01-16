তেলের দাম না দিয়ে পাম্পকর্মীকে গাড়িচাপায় হত্যা করে পালান সাবেক যুবদল নেতা, পরে আটক

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীতে তেলের টাকা পরিশোধ না করে চলে যাওয়ার সময় পেট্রল পাম্পের এক কর্মচারীকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আবুল হাশেম সুজনের বিরুদ্ধে। সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়ে করিম ফিলিং স্টেশনে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় আবুল হাশেম সুজনসহ দুজনকে আটক করেছে।
নিহত ওই পাম্পকর্মীর নাম রিপন সাহা (৩২)। তিনি সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের চর খানখানাপুর গ্রামের পবিত্র সাহার ছেলে। এ ঘটনায় আটক দুজন হলেন গাড়ির মালিক যুবদল নেতা আবুল হাশেম সুজন ও তাঁর গাড়িচালক কামাল হোসেন।
গতকাল বিকেলে রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে একটি কালো রঙের গাড়িতে তেল নেওয়ার পর টাকা না দিয়েই গাড়ি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করা হয়। এ সময় রিপন গাড়ির সঙ্গে দৌঁড়ে গেলে তাঁকে চাপা দেওয়া হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।
ওসি খোন্দকার জিয়াউর রহমান আরও বলেন, ঘটনার পর শুক্রবার দুপুরে পুলিশ অভিযুক্ত আবুল হাশেম সুজন ও তার গাড়িচালককে আটক করেছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।
রাজবাড়ীতে তেলের টাকা পরিশোধ না করে চলে যাওয়ার সময় পেট্রল পাম্পের এক কর্মচারীকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আবুল হাশেম সুজনের বিরুদ্ধে। সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়ে করিম ফিলিং স্টেশনে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় আবুল হাশেম সুজনসহ দুজনকে আটক করেছে।
নিহত ওই পাম্পকর্মীর নাম রিপন সাহা (৩২)। তিনি সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের চর খানখানাপুর গ্রামের পবিত্র সাহার ছেলে। এ ঘটনায় আটক দুজন হলেন গাড়ির মালিক যুবদল নেতা আবুল হাশেম সুজন ও তাঁর গাড়িচালক কামাল হোসেন।
গতকাল বিকেলে রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে একটি কালো রঙের গাড়িতে তেল নেওয়ার পর টাকা না দিয়েই গাড়ি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করা হয়। এ সময় রিপন গাড়ির সঙ্গে দৌঁড়ে গেলে তাঁকে চাপা দেওয়া হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।
ওসি খোন্দকার জিয়াউর রহমান আরও বলেন, ঘটনার পর শুক্রবার দুপুরে পুলিশ অভিযুক্ত আবুল হাশেম সুজন ও তার গাড়িচালককে আটক করেছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।
সুনামগঞ্জ থেকে ভোলার মনপুরায় এসে এক কিশোরী সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তাকে জিম্মি করে একদল দুষ্কৃতকারী তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ‘হাদি সমাবেশ’ করার ঘোষণা দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের এ ঘোষণা দেন।১ ঘণ্টা আগে
শতকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আইডিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের (আইসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুর রহমান ওরফে আইসিএল শফিককে গ্রেপ্তার করেছে কুমিল্লা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ শুক্রবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে জনগণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আজ সময় এসেছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশি বেড়ে গেলে জনগণের অসুবিধা হয়, ফ্যাসিজম সৃষ্টি হয়। আমরা আগামী দিনে এই পরিবর্তন আনতে চাই।’১ ঘণ্টা আগে