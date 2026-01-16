Ajker Patrika
প্রার্থিতা ফিরে পেলেন আরও ১৮ জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আজ শুক্রবার প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন আরও ১৮ জন। নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আজ মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি শেষে তাঁরা প্রার্থিতা ফেরত পান। একই সঙ্গে যশোর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী মোছা. সাবিরা সুলতানাসহ চারজনের প্রার্থিতা বহাল রেখেছে ইসি।

এ নিয়ে আপিলের শুনানির সাত দিনে এ পর্যন্ত ৩৫৩ জনের নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকার পথ খুলল। তাঁরা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করা মোট ৪৩টি আপিল আবেদনের শুনানি হয় আজ। এর মধ্যে ১৮ জন প্রার্থিতা ফেরত দেওয়া হয় এবং চারজনের প্রার্থিতা বহাল রাখা হয়। প্রার্থিতা বাতিল রইল ১৭ জনের এবং ৪টি আবেদন কমিশন স্থগিত রেখেছে।

এদিকে, শেরপুর-২ আসনের বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে আপিল শুনানিতে একজন অভিযোগ দিতে এলে বেশ কয়েকজন তাঁকে মারতে মারতে নির্বাচন কমিশনের বাইরে নিয়ে যান।

কুমিল্লা-৮ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী নুরুল ইসলাম মিলন আপিলেও প্রার্থিতা ফিরে পাননি। সিরাজগঞ্জ-৬ আসনের বিএনপির প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলামের আপিলের শুনানি স্থগিত রয়েছে। যশোর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী মোছা. সাবিরা সুলতানার প্রার্থিতার বৈধতার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. জহুরুল ইসলামের করা আপিল নামঞ্জুর হয়েছে। গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব ড. গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন।

ইসি জানায়, সাত দিনে প্রায় ৫০০ আপিলের শুনানি হয়েছে। আগামীকাল শনিবার সকাল ১০ থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১০০টি আপিলের শুনানির কথা রয়েছে। ১৮ জানুয়ারির মধ্যে মোট ৬৪৫টি আপিল নিষ্পত্তি করার লক্ষ্য রয়েছে ইসির।

