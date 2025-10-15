পি কে হালদার ও এস আলমের বিরুদ্ধে ৩ মামলায় চার্জশিট অনুমোদন দুদকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে ২৭০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং আলোচিত রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারসহ (পি কে হালদার) ৩৯ জনের নামে করা তিন মামলায় চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, মামলাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত শেষে শিগগিরই চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হবে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভুয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ এম ট্রেডিংয়ের নামে জাল কাগজপত্র তৈরি করে ঋণের নামে ৩৪ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন, যা সুদে-আসলে দাঁড়ায় ১০৪ কোটি ২০ লাখ ৭৭ হাজার ৭০৮ টাকা। ওই মামলায় রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ও এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারসহ রিলায়েন্সের ১৩ কর্মকর্তাকে চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে।
দ্বিতীয় মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামিরা জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোস্তফা অ্যান্ড কোং-এর নামে ৩২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন, যা সুদে-আসলে ৯৪ কোটি ৬৩ লাখ ৩৩ হাজার ২০৩ টাকা। এ মামলাতেও এস আলমসহ ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।
তৃতীয় মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামিরা মেসার্স সাইফুল অ্যান্ড কোং নামে কাগুজে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ঋণ হিসেবে ২৪ কোটি টাকা গ্রহণ করেন, যা সুদে-আসলে দাঁড়িয়েছে ৭১ কোটি ৫১ লাখ ৫৯ হাজার ১৭২ টাকা। তদন্তে এস আলমসহ ১৩ জনকে চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে।
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে ২৭০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং আলোচিত রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারসহ (পি কে হালদার) ৩৯ জনের নামে করা তিন মামলায় চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, মামলাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত শেষে শিগগিরই চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হবে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভুয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ এম ট্রেডিংয়ের নামে জাল কাগজপত্র তৈরি করে ঋণের নামে ৩৪ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন, যা সুদে-আসলে দাঁড়ায় ১০৪ কোটি ২০ লাখ ৭৭ হাজার ৭০৮ টাকা। ওই মামলায় রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ও এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারসহ রিলায়েন্সের ১৩ কর্মকর্তাকে চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে।
দ্বিতীয় মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামিরা জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোস্তফা অ্যান্ড কোং-এর নামে ৩২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন, যা সুদে-আসলে ৯৪ কোটি ৬৩ লাখ ৩৩ হাজার ২০৩ টাকা। এ মামলাতেও এস আলমসহ ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।
তৃতীয় মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামিরা মেসার্স সাইফুল অ্যান্ড কোং নামে কাগুজে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ঋণ হিসেবে ২৪ কোটি টাকা গ্রহণ করেন, যা সুদে-আসলে দাঁড়িয়েছে ৭১ কোটি ৫১ লাখ ৫৯ হাজার ১৭২ টাকা। তদন্তে এস আলমসহ ১৩ জনকে চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে।
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেই আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই আগামী ১৭ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আজ বুধবার রাতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ‘অতি জরুরি’১০ মিনিট আগে
তাজুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালে বলেন, সাক্ষীরা বলেছেন, গুলি করে আন্দোলনকারীদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন শেখ হাসিনা, যা আসাদুজ্জামান খান কামাল থেকে আইজিপি ও তাঁর থেকে প্রলয় কুমার জোয়ার্দারের মাধ্যমে ডিএমপি কমিশনারের কাছে পৌঁছায়। ডিএমপি কমিশনার অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তার কাছে পৌঁছান, যা পৌঁছে যায় আওয়ামী লীগের১ ঘণ্টা আগে
তিনি বলেন, ‘আমরা লক্ষ করেছি, গতকাল মঙ্গলবার ও আজকে কিছু তথ্য এদিক-সেদিক করে প্রচারিত হয়েছে। অনেক রাজনৈতিক দলের নেতা ও সাংবাদিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তবে আমি জাতীয় কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ এবং আপনাদের সহযোগিতায় আমরা আশাবাদী, প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও৩ ঘণ্টা আগে
বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠনের প্রস্তাব কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উত্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। আজ বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।৩ ঘণ্টা আগে