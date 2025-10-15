Ajker Patrika
পি কে হালদার ও এস আলমের বিরুদ্ধে ৩ মামলায় চার্জশিট অনুমোদন দুদকের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এস আলম ও পি কে হালদার। ছবি: সংগৃহীত
এস আলম ও পি কে হালদার। ছবি: সংগৃহীত

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে ২৭০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং আলোচিত রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারসহ (পি কে হালদার) ৩৯ জনের নামে করা তিন মামলায় চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, মামলাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত শেষে শিগগিরই চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হবে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভুয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ এম ট্রেডিংয়ের নামে জাল কাগজপত্র তৈরি করে ঋণের নামে ৩৪ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন, যা সুদে-আসলে দাঁড়ায় ১০৪ কোটি ২০ লাখ ৭৭ হাজার ৭০৮ টাকা। ওই মামলায় রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ও এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারসহ রিলায়েন্সের ১৩ কর্মকর্তাকে চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামিরা জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোস্তফা অ্যান্ড কোং-এর নামে ৩২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন, যা সুদে-আসলে ৯৪ কোটি ৬৩ লাখ ৩৩ হাজার ২০৩ টাকা। এ মামলাতেও এস আলমসহ ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।

তৃতীয় মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামিরা মেসার্স সাইফুল অ্যান্ড কোং নামে কাগুজে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ঋণ হিসেবে ২৪ কোটি টাকা গ্রহণ করেন, যা সুদে-আসলে দাঁড়িয়েছে ৭১ কোটি ৫১ লাখ ৫৯ হাজার ১৭২ টাকা। তদন্তে এস আলমসহ ১৩ জনকে চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে।

