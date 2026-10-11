Ajker Patrika
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রিয়াদে বিমানবন্দরে হামলায় ঢাকার তীব্র নিন্দা, হতাহত বাংলাদেশিদের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ১৩: ২২
রিয়াদে বিমানবন্দরে হামলায় ঢাকার তীব্র নিন্দা, হতাহত বাংলাদেশিদের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুতিদের হামলায় দুই বাংলাদেশি নাগরিক নিহতের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে অবিলম্বে সংঘাত বন্ধ এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার আহ্বান জানিয়েছে দেশটি।

আজ রোববার (১১ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ১০ অক্টোবরের ওই হামলায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন। আহতদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নিহত ও আহত বাংলাদেশিদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে রিয়াদে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়।

বাংলাদেশ নিহত বাংলাদেশিসহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে। আহত সবার দ্রুত ও পূর্ণ সুস্থতা কামনা করেছে দেশটি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘বেসামরিক নাগরিকদের জীবন বিপন্নকারী এবং বেসামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে চালানো এ হামলা অগ্রহণযোগ্য এবং তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।’

বাংলাদেশ হামলার ঘটনায় সৌদি আরবের সরকার ও ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি দৃঢ় সংহতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে অবিলম্বে সংঘাত বন্ধ, বেসামরিক নাগরিক ও অবকাঠামোর সুরক্ষা এবং সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে চলমান সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ।

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বিষয়:

বাংলাদেশবিমানবন্দরহামলাহুতিপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সৌদি আরব
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