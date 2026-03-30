Ajker Patrika
জাতীয়

সনদ বাস্তবায়নে মুলতবি প্রস্তাব এনেছেন স্বতন্ত্র এমপি শেখ মুজিবুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ২১: ৪৯
ফাইল ছবি

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নির্ধারণ নিয়ে আলোচনার জন্য মূলতবী প্রস্তাব এনেছেন কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল। আজ সোমবার তিনি প্রস্তাবটি আনেন। তবে এটি গ্রহণ করা হবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।

ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল সংসদে জানান, প্রস্তাবটির বিষয়ে তিনি মাগরিবের নামাজের বিরতির পর সিদ্ধান্ত জানাবেন। তবে তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাননি। রাত সোয়া আটটার পর সংসদের বৈঠক মুলতবি হয়।

এর আগে গত রোববার জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদের সভা ডাকার বিষয়ে আলোচনার জন্য মূলতবি প্রস্তাব এনেছিলেন বিরোধী দলীয় নেতা শফিকুর রহমান। প্রস্তাবটি নিয়ে আগামীকাল মঙ্গলবার সংসদে আলোচনা হবে।

পরে ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল বলেন, গত ২৯ তারিখ বিরোধী দলীয় নেতার একটি নোটিশ গৃহীত হয়েছে। এ টি নিয়ে আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিধি অনুযায়ী একই বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হবে না। তাই শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালের মূলতবি প্রস্তাব আকারে গ্রহণ করা গেল না বলে দুঃখিত।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগস্পিকারজাতীয় সংসদজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

