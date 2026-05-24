ব্র্যাকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, এইচসিএমপি বিভাগে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, এইচসিএমপি

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ২ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

কর্মক্ষেত্র: অফিস

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: কক্সবাজার

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক ২টি ছুটি, উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, পিতৃত্ব/মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং সংস্থার নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

