Ajker Patrika
জাতীয়

কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করতে কাল টাঙ্গাইল যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আগামীকাল মঙ্গলবার কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন হচ্ছে। এ দিন সকাল সাড়ে ১০টায় টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি হবে তারেক রহমানের প্রথম টাঙ্গাইল সফর। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

কৃষক কার্ড কর্মসূচির উদ্বোধনের পর একই দিন টাঙ্গাইল জেলার পৌর উদ্যানে কৃষি মেলারও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে টাঙ্গাইল পৌঁছে মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মাজার জিয়ারত করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

বিষয়:

টাঙ্গাইলবিএনপিঢাকা বিভাগজেলার খবরকৃষকপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

