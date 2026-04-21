চট্টগ্রামে শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষ: তদন্তের আগে একতরফা দোষারোপ না করার অনুরোধ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

চট্টগ্রামের সিটি কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে হওয়া সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের ওপর একতরফাভাবে দায় না চাপাতে বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।
আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনার শেষ দিকে এই প্রসঙ্গ তোলেন চট্টগ্রাম-১৫ আসনের জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী।
শাহজাহান চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রামের নিউমার্কেট-সংলগ্ন একটি কলেজে মঙ্গলবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। তাঁর দাবি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় যারা নিউমার্কেটে হামলায় জড়িত ছিল, তাদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ আবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি সমাবেশে হামলা করেছে।
শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ওই ঘটনায় একজনের পা কেটে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জেনেছেন। বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি সংসদে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
এ সময় ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল শাহজাহান চৌধুরীকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আপনি যথাযথ নিয়মে নোটিশ দেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর দেবেন।’
পরে ফ্লোর নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের ওপর ব্লেম করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে চলমান বিষয় হিসেবে আমার কাছে সংবাদ আসে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা থেকে। চট্টগ্রামে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে এমন ঘটনা হয়েছে, একটা একটি নিউজ বের হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা জানতে আমার একটু সময় লাগবে। পরে ৩০০ বিধিতে বিবৃতিও দিতে পারব। তবে একতরফা ব্লেম আমি যেমন দিতে চাই না, মাননীয় সদস্যেরও উচিত কোনো তদন্ত ছাড়া একটা রাজনৈতিক দলের ওপর আক্রমণ হয়েছে ইত্যাদি বলা। উনি নোটিশ দিলেও আমাকে সময় দিতে হবে, আমি ৩০০ বিধিতে বিবৃতি দেব।’
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমি অনুরোধ করব কোনো তদন্ত ছাড়া অতীতের সংস্কৃতিমতো একপক্ষ আরেক পক্ষকে দোষারোপ না করি। যদি এ রকম ঘটনা হয়, অবশ্যই থানায় মামলা দায়ের করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে তদন্তপ্রক্রিয়া চলবে। তদন্তের আগেই যদি আমরা পরস্পরকে দোষারোপ করার সংস্কৃতি থেকে বের হতে চাই।’
উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রামের সিটি কলেজে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নিজেদের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন বলে উভয় পক্ষ দাবি করেছে।
সরকারের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত বর্তমান নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া না নেওয়ার জন্য পরিবহনের মালিকদের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। আজ মঙ্গলবার রাতে সমিতির মহাসচিব মো. সাইফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্য সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের করা ‘পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি’ নিয়ে সম্প্রতি আলোচনা জোরালো হয়েছে। অনেকের মতে, চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ সেভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। চুক্তিটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এতে বাংলাদেশের জন্য যতটা না ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে, তার চেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রের...১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করেছে সরকার। নতুন নাম রাখা হয়েছে ‘সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ’। আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
পাবলিক পরীক্ষা আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত ও স্পষ্ট সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে আছেন।২ ঘণ্টা আগে