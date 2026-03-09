Ajker Patrika
জাতীয়

অন্তর্বর্তী সরকার

অধ্যাদেশের সারসংক্ষেপ চেয়েছে সরকার

  • অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩টি অধ্যাদেশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত সংসদে।
  • তার আগে সারসংক্ষেপ জানাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের বিষয়ে জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। তার আগে অধ্যাদেশগুলো পর্যালোচনা করে সারসংক্ষেপ আকারে সিদ্ধান্ত জানাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, কীভাবে অধ্যাদেশগুলো সংসদে উপস্থাপন করা হবে, তা নিয়ে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে অস্পষ্টতা ছিল। ফলে কোনো কোনো মন্ত্রণালয় তাদের মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত অধ্যাদেশগুলো অধ্যাদেশ আকারেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠায়। কোনো কোনো মন্ত্রণালয় ও বিভাগ জানতে চায়, অধ্যাদেশগুলোকে আইনের খসড়া আকারে তারা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠাবে কি না।

এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে জারি করা অধ্যাদেশগুলো নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ পাঠাতে বলা হয়েছে। সেখানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জারি করা অধ্যাদেশের প্রয়োজন আছে কি না এবং প্রয়োজন থাকলে তার গুরুত্ব কতটুকু, তা জানাতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশনা দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গতকাল সোমবার মন্ত্রী ও সচিবদের চিঠি পাঠিয়েছে।

সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে অধ্যাদেশ নিয়ে সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আসার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অধ্যাদেশগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তালিকা করবে। এরপর পুরো তালিকা সংসদে উপস্থাপন করা হবে। কোন কোন অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করা যায়, সংসদ সেই সিদ্ধান্ত দেবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসবে ১২ মার্চ। সংবিধান অনুযায়ী, সংসদের প্রথম অধিবেশন বসার ৩০ দিনের মধ্যে অধ্যাদেশগুলোকে আইনে রূপান্তর করতে হবে। তা না হলে অধ্যাদেশগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বিগত অন্তর্বর্তী সরকার ৫৫৯ দিন দায়িত্ব পালনকালে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করে।

বিষয়:

সরকারছাপা সংস্করণজাতীয় সংসদমন্ত্রণালয়অন্তর্বর্তীকালীন সরকারমন্ত্রিপরিষদঅধ্যাদেশ
