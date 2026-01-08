মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম আলট্রা-লাক্সারি ট্রেন সৌদি আরবে

ফিচার ডেস্ক
মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির বুকে ভ্রমণে নতুন মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছে সৌদি আরব। দেশটিতে এ বছর যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে ‘ড্রিম অব দ্য ডেজার্ট’ নামে মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম বিলাসবহুল পর্যটন ট্রেন। এই বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে সৌদি আরব শুধু নতুন পরিবহনব্যবস্থা নয়, বিলাসবহুল ভ্রমণের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা উপহার দিতে চায় আন্তর্জাতিক পর্যটকদের।
সৌদি রেলওয়ে, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও সৌদি ট্যুরিজম কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নকশা ও পরিচালনায় যুক্ত হয়েছে ইতালির খ্যাতনামা বিলাসবহুল ট্রেন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আরসেনালে। প্রথমবারের মতো এই ট্রেনের কথা সামনে আসে ২০২৪ সালে।
কতজন যাত্রী, কী কী সুবিধা
এই ট্রেনে থাকবে মোট ৩১টি স্যুট। এগুলোর মধ্যে দুটি হবে প্রেসিডেনশিয়াল স্যুট। একবারে সর্বোচ্চ ৬৬ জন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারবেন এই ট্রেনে। এতে থাকছে—
সৌদি সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত নকশা
ট্রেনটির নকশা করেছেন খ্যাতনামা স্থপতি ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনার আলিন আসমার দ’আম্মান। কাঠের নকশা, আরবি ক্যালিগ্রাফি, নরম আলো আর সৌদি ঘোড়সওয়ার সংস্কৃতির ছোঁয়া থাকবে এর সজ্জায়। সব মিলিয়ে এটি হবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেল।
পাঁচটি বিশেষ যাত্রাপথ
ড্রিম অব দ্য ডেজার্ট সৌদি আরবজুড়ে পাঁচটি বিশেষ রুটে চলাচল করবে। প্রতিটি যাত্রা হবে এক বা দুই রাতের।
নন-স্টপ যাত্রা। মরুভূমির শান্ত পরিবেশে বিলাসবহুল বিশ্রামের ব্যবস্থা।
এসব যাত্রাপথে থাকছে মরুভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ইউনেসকো স্বীকৃত ঐতিহ্যবাহী স্থান দেখার সুযোগ।
এই ট্রেন শুধু যাতায়াতের বাহন নয়, এটি সৌদি আরবের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০৩০-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশটি তার পর্যটন খাতকে আরও বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করতে চায়।
তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পর্যটন, সংস্কৃতি ও বিনোদন খাতকে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলাই ভিশন ২০৩০-এর লক্ষ্য। ড্রিম অব দ্য ডেজার্ট সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি উদাহরণ। এই ট্রেনের মাধ্যমে সৌদি আরব তাদের মরুভূমি, ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নতুনভাবে তুলে ধরতে চায়।
বিশ্বের অন্যান্য বিলাসবহুল ট্রেনযাত্রার মতো, এই প্রকল্প আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে শুধু পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে না, একই সঙ্গে সৌদি আরবকে একটি বিশ্বমানের ভ্রমণগন্তব্য হিসেবে পরিচিত করতেও ভূমিকা রাখবে।
সূত্র: আরব নিউজ
মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির বুকে ভ্রমণে নতুন মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছে সৌদি আরব। দেশটিতে এ বছর যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে ‘ড্রিম অব দ্য ডেজার্ট’ নামে মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম বিলাসবহুল পর্যটন ট্রেন। এই বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে সৌদি আরব শুধু নতুন পরিবহনব্যবস্থা নয়, বিলাসবহুল ভ্রমণের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা উপহার দিতে চায় আন্তর্জাতিক পর্যটকদের।
সৌদি রেলওয়ে, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও সৌদি ট্যুরিজম কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নকশা ও পরিচালনায় যুক্ত হয়েছে ইতালির খ্যাতনামা বিলাসবহুল ট্রেন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আরসেনালে। প্রথমবারের মতো এই ট্রেনের কথা সামনে আসে ২০২৪ সালে।
কতজন যাত্রী, কী কী সুবিধা
এই ট্রেনে থাকবে মোট ৩১টি স্যুট। এগুলোর মধ্যে দুটি হবে প্রেসিডেনশিয়াল স্যুট। একবারে সর্বোচ্চ ৬৬ জন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারবেন এই ট্রেনে। এতে থাকছে—
সৌদি সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত নকশা
ট্রেনটির নকশা করেছেন খ্যাতনামা স্থপতি ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনার আলিন আসমার দ’আম্মান। কাঠের নকশা, আরবি ক্যালিগ্রাফি, নরম আলো আর সৌদি ঘোড়সওয়ার সংস্কৃতির ছোঁয়া থাকবে এর সজ্জায়। সব মিলিয়ে এটি হবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেল।
পাঁচটি বিশেষ যাত্রাপথ
ড্রিম অব দ্য ডেজার্ট সৌদি আরবজুড়ে পাঁচটি বিশেষ রুটে চলাচল করবে। প্রতিটি যাত্রা হবে এক বা দুই রাতের।
নন-স্টপ যাত্রা। মরুভূমির শান্ত পরিবেশে বিলাসবহুল বিশ্রামের ব্যবস্থা।
এসব যাত্রাপথে থাকছে মরুভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ইউনেসকো স্বীকৃত ঐতিহ্যবাহী স্থান দেখার সুযোগ।
এই ট্রেন শুধু যাতায়াতের বাহন নয়, এটি সৌদি আরবের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০৩০-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশটি তার পর্যটন খাতকে আরও বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করতে চায়।
তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পর্যটন, সংস্কৃতি ও বিনোদন খাতকে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলাই ভিশন ২০৩০-এর লক্ষ্য। ড্রিম অব দ্য ডেজার্ট সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি উদাহরণ। এই ট্রেনের মাধ্যমে সৌদি আরব তাদের মরুভূমি, ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নতুনভাবে তুলে ধরতে চায়।
বিশ্বের অন্যান্য বিলাসবহুল ট্রেনযাত্রার মতো, এই প্রকল্প আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে শুধু পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে না, একই সঙ্গে সৌদি আরবকে একটি বিশ্বমানের ভ্রমণগন্তব্য হিসেবে পরিচিত করতেও ভূমিকা রাখবে।
সূত্র: আরব নিউজ
স্বল্পতম দূরত্বে না হলেও ইকোনমি ক্লাসে দীর্ঘ ভ্রমণে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা পেতে সিট নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যাত্রা আরামদায়ক না হলে ভ্রমণের আনন্দে ভাটা পড়ে। সামনে বা পেছনে সিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে।৬ ঘণ্টা আগে
বর্তমানে গ্রিনল্যান্ডে চলছে হাড়কাঁপানো শীত। বছরের এ সময়ে আর্কটিকের এই বিশাল দ্বীপ প্রায় ২৪ ঘণ্টা অন্ধকারের চাদরে ঢাকা থাকে। কিন্তু এই হিমশীতল নীরবতা ভেঙে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ৫৬ হাজার জনসংখ্যার দ্বীপটি। কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তাঁর ‘গ্রিনল্যান্ড প্রয়োজন’।৯ ঘণ্টা আগে
বর্তমান যুগে মানুষ বই পড়ার চেয়ে স্ক্রিনে স্ক্রল করতে বেশি অভ্যস্ত। এমন সময়ও প্যারিস শহরের মাঝখানে সেইন নদীর ধারে টিকে আছে সাড়ে চার শ বছরের বেশি পুরোনো এক বইয়ের বাজার। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এই বাজারে যাঁরা বই বিক্রি করেন, তাঁদের বলা হয় বুকিনিস্ত। পেশাটির সঙ্গে যুক্ত মানুষের কাছে এটি শুধু জীবিকা...১৬ ঘণ্টা আগে
আজকাল জীবন ও জীবিকার তাগিদে, পড়াশোনা, এক্সট্রা-কারিকুলার এক্টিভিটিজ এসব নিয়ে পরিবারের প্রায় সব সদস্যদের ছুটতে দেখা যায়। দিনশেষে এক হলে বাহ্যিক প্রয়োজনের খবর নেওয়া হলেও মনের খবর নেওয়ার সময় কই। ব্যস্ততার কারণে বাড়তে থাকা দূরত্বের ফলে সন্তানেরা বাবা-মায়ের কাছে মনের কথা বলতে পারছে না। এমনকি পরিবারের১৬ ঘণ্টা আগে