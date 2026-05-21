অপরাধ দমনে পর্যটকদের থাকার মেয়াদ কমাল থাইল্যান্ড

ফিচার ডেস্ক
পর্যটকবান্ধব থাইল্যান্ডে এবার কমছে পর্যটকদের থাকার মেয়াদ! পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে ‘ভিসামুক্ত’ থাকার মেয়াদ কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। ৯০টির বেশি দেশের পর্যটকদের ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে থাইল্যান্ডের মন্ত্রিসভা।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি থাইল্যান্ড। দেশটির অর্থনীতির বড় অংশ দাঁড়িয়ে আছে পর্যটনশিল্পের ওপর। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বড় অপরাধে বিদেশিদের জড়িত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির সরকার এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে।

বর্তমানে ইউরোপের শেনজেনভুক্ত ২৯টি দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কিছু দেশের নাগরিকেরা থাইল্যান্ডে ভিসা ছাড়া সর্বোচ্চ ৬০ দিন থাকার সুযোগ পাচ্ছেন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই ৬০ দিনের স্বয়ংক্রিয় সুবিধা বাতিল করে দেশভিত্তিক পর্যটকদের থাকার মেয়াদ কমিয়ে ৩০ দিন এবং ক্ষেত্রবিশেষে ১৫ দিন করা হবে। তবে পর্যটকেরা চাইলে ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে একবার এই ভিসার মেয়াদ বাড়াতে পারবেন।

থাইল্যান্ডের জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ১০ শতাংশের বেশি। তবে বর্তমানে বিদেশি পর্যটকদের আগমন করোনা-পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে অনেক কম। ২০২৫ সালের তুলনায় এ বছরের প্রথম প্রান্তিকে পর্যটকদের সংখ্যা ৩ দশমিক ৪ শতাংশ কমে গেছে। তা সত্ত্বেও, অর্থনীতি সচল করার চেয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র দমন এবং ভিসাব্যবস্থার অপব্যবহার রোধ করাকে এখন বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে থাই সরকার।

