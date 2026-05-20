Ajker Patrika
রেসিপি

গরমে তৃষ্ণা মেটাবে জামরুলের শরবত

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ২০ মে ২০২৬, ১৫: ৫৯
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

ফলের দোকানে বা পথের ধারে ঝুড়িতে বিক্রি হচ্ছে মৌসুমি ফল জামরুল। গরমের কোনো দুপুরে না হয় এই ফলটি দিয়েই শরবত তৈরি করে নিলেন। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।  

উপকরণ

জামরুল ৩০০ গ্রাম, চিনি আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো, বিট লবণ আধা চা-চামচ, গন্ধরাজ লেবুর রস ১ চা-চামচ, আইস কিউব স্বাদমতো এবং পানি ২ কাপ।

প্রণালি

জামরুল ধুয়ে চার টুকরো করে কেটে বিচি ফেলে দিন। পরে ব্লেন্ডারে সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার গ্লাসে ঢেলে পুদিনাপাতা আর বরফ দিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু ঠান্ডা ঠান্ডা জামরুলের শরবত।

