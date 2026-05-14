অফ-পিক সিজনে কম খরচে থাইল্যান্ড ভ্রমণ

থাইল্যান্ড মানেই কি শুধু সমুদ্রসৈকত আর উদ্দাম রাত? অনেকের কাছে এর উত্তর হবে—‘না’। জনপ্রিয় ট্রাভেল পোর্টাল ট্রিপ অ্যাডভাইজরের মতে, থাইল্যান্ডের আসল মাধুর্য লুকিয়ে আছে সেখানকার স্থানীয় জনজীবন, নদীপথ আর খাদ্যের স্বাদে। বিশেষ করে জুন থেকে অক্টোবর মাসে থাইল্যান্ডের ‘অফ-পিক সিজন’। সময়টা বর্ষাকাল। তাই এ সময়ে সেখানে সৌন্দর্য ধরা দেয় ভিন্ন এক রূপে। বর্ষায় পাহাড় আর জঙ্গলগুলো সতেজ ও সবুজ হয়ে ওঠে। এ সময় ভিড় এড়িয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে থাইল্যান্ড ভ্রমণের এক অপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বৃষ্টির প্রকোপ কিছুটা বাড়লেও, এই সময় হোটেল আর ফ্লাইটের ভাড়ায় আকর্ষণীয় ছাড় পাওয়া যায়। আপনি যদি বর্ষার সতেজ প্রকৃতি ভালোবাসেন এবং কিছুটা কম খরচে রাজকীয় আতিথেয়তা উপভোগ করতে চান, তাহলে এই অফ-পিক সিজনে থাইল্যান্ডের টিকিট কেটে ফেলতে পারেন। পিক সিজনের চেয়ে বরং বেশি কিছুর দেখা মিলবে এই সময়।
রুপালি নদীপথে ঐতিহ্যের সন্ধান
ব্যাংককের ঘিঞ্জি এলাকা ছেড়ে একটু নিভৃতে সময় কাটাতে চাইলে যেতে পারেন ব্যাংককের ক্যানেল ট্যুরে। সেখানে দুই ঘণ্টার লং-টেইল নৌকাভ্রমণ হতে পারে সেরা অভিজ্ঞতা। থনপুরি ক্যানেল দিয়ে ভ্রমণের সময় চোখে পড়বে নদীর ধারের স্থানীয় জীবন, ছোট-বড় মন্দির এবং নদীকেন্দ্রিক ঘরবাড়ি। এটি ব্যাংককের আদি রূপকে খুব কাছ থেকে অনুভব করার সুযোগ। পথে যাওয়ার সময় ঐতিহ্যবাহী থাই কফির স্বাদ নিতে ভুলবেন না।
স্বাদ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন
রান্না যদি আপনার শখ হয়, তাহলে চিয়াং মাইয়ে ৬ ঘণ্টার একটি কুকিং সেশন আপনার জন্য হবে জুতসই। এখানে আপনি শিখতে পারবেন ১০টির বেশি স্থানীয় রেসিপি। সকালের সেশন বেছে নিলে স্থানীয় বাজার ঘুরে দেখার সুযোগও পাওয়া যাবে। বাজার থেকে টাটকা উপকরণ চিনে নেওয়ার পর যখন আপনি ধাপে ধাপে নিজের হাতে ডিশটি তৈরি করবেন, তখন সেটি কেবল রান্না থাকবে না, হয়ে উঠবে এক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা।
মধ্যরাতের টুকটুক ফুড ট্যুর
থাইল্যান্ড যে কখনো ঘুমায় না, সেটির প্রমাণ মিলবে ব্যাংককের রাতজাগা খাবারের দোকানগুলোতে গেলে। টুকটুকে চড়ে মাঝরাতে স্ট্রিট ফুডের খোঁজে বেরিয়ে পড়া এক দারুণ রোমাঞ্চ। রাতে ঘুরে ঘুরে আলোকোজ্জ্বল মন্দির, স্থানীয় বাজার আর ঐতিহাসিক স্থানগুলোর রূপ দিনের চেয়ে আলাদা আর মোহনীয় মনে হয়।
খাবারের রঙে শহর চেনা
ফুকেট মানেই যে শুধু সমুদ্রসৈকত নয়, সেটি বোঝা যায় এখানকার স্থানীয় রেস্তোরাঁগুলোর খাবারের স্বাদে। ফুকেটের সংস্কৃতি আর খাদ্যাভ্যাস চেনার জন্য ১৫টির বেশি আইটেম চাখার সুযোগসহ ফুড ট্যুরে আপনি অংশ নিতে পারেন। এটি ফুকেটের আড়ালে থাকা সত্যিকারের পরিচয় আপনার সামনে তুলে ধরবে।
ব্যাংককের নিজস্ব রুট
আপনি যদি ধরাবাঁধা ছকে ঘুরতে পছন্দ না করেন, তাহলে একজন ব্যক্তিগত গাইডের সাহায্য নিতে পারেন। আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী মন্দির দর্শন, ফটোগ্রাফি
কিংবা স্থানীয় বাজারে সময় কাটানোর স্বাধীনতা এখানে থাকবে। কোনো নির্দিষ্ট রুট অনুসরণ না করে নিজের মতো করে দিনটি সাজিয়ে নেওয়াই হবে এই ভ্রমণের মূল আকর্ষণ।
আরও কিছু ‘বাকেট লিস্ট’
সূত্র: এন ভোলস, গেট ইওর গাইড
গ্রীষ্মের দুপুরে ঠান্ডা ঠান্ডা তেঁতুলের শরবত খেতে মন্দ লাগে না কিন্তু। আপনাদের জন্য তেঁতুলের শরবতের একটি ভিন্ন ধরনের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।২৫ মিনিট আগে
সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় মধ্যবিত্তকে অন্তত এক বছরের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ এবং ডেস্টিনেশন ওয়েডিং এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষা, জ্বালানি আমদানির চাপ কমানো এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সময়ে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে চাঙা রাখার প্রেক্ষাপটেই...১ ঘণ্টা আগে
আবহাওয়ার ভাষা বোঝা খুব মুশকিল—কখনো রোদ, কখনো বৃষ্টি। আবার বৃষ্টি শুরু হলে টানা চলছে কয়েক দিন। এমন দিনগুলোয় যদি ভ্রমণে বের হন, তাহলে ব্যাগ প্যাকিংয়ের ধরনটা একটু ভিন্ন হবে। বিড়ম্বনা এড়াতে যেভাবে ব্যাগ গোছাতে পারেন।২ ঘণ্টা আগে
গরমকালে প্রায় রোজই কোনো না কোনো ঠান্ডা পানীয় তৈরি হয় বাড়িতে। তরমুজ থাকলে তৈরি করতে পারেন ভিন্ন স্বাদের একটি পানীয়। আপনাদের জন্য তরমুজের মোহিতের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।১৬ ঘণ্টা আগে