হিমালয়ের কোলে ট্রেকিংয়ের দারুণ সময়

হিমালয়-কন্যা নেপাল বছরের প্রতিটি ঋতুতেই আপন সৌন্দর্যে অনন্য। তবে যাঁরা ট্রেকিংয়ের জন্য আদর্শ আবহাওয়া এবং মনোমুগ্ধকর পাহাড়ি দৃশ্যের খোঁজে আছেন, তাঁদের জন্য মে মাস হতে পারে সেরা সময়। বর্ষা শুরুর ঠিক আগের এই মাসে বিদায়ী বসন্ত প্রকৃতি সতেজ করে রাখে।
মে মাসের আবহাওয়া
মে মাসে নেপালের আবহাওয়া সাধারণত স্থিতিশীল থাকে। এই সময়ে বাতাসের আর্দ্রতা কিছুটা বাড়তে শুরু করলেও বর্ষা আসে দেরিতে। এ সময় নেপালে দিনের বেলা আকাশ পরিষ্কার ও নীলাভ থাকে। এতে পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায় একদম নিখুঁত। ২ হাজার ৫০০ মিটার উচ্চতায় দিনের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে অবস্থান করে বলে হাইকিংয়ের জন্য সময়টি আরামদায়ক।
এ সময়ে পাহাড়ে রাত ও সন্ধ্যা রোমাঞ্চকর। উচ্চতাভেদে রাতের তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি থেকে মাইনাস ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামতে পারে। মে মাসের শেষ দিকে মাঝেমধ্যে বিকেলের পর হালকা বজ্রবৃষ্টি বা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলো ধুলাবালু কাটিয়ে চারপাশ আরও সতেজ করে তোলে।
কেন মে মাসেই ট্রেকিং করবেন
আকাশ এই সময় মেঘমুক্ত থাকে। এভারেস্ট, অন্নপূর্ণা বা ধবলগিরির মতো শৃঙ্গগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আলোকচিত্রীদের জন্য
এ সময় ছবি তোলার দারুণ সুযোগ। এই মাসে পাহাড়ের ঢালগুলো লাল, গোলাপি ও সাদা রডোডেনড্রন ফুলে ছেয়ে থাকে। বুনো ফুলের এই সমারোহ আপনার দীর্ঘ পথের ক্লান্তি নিমেষে ভুলিয়ে দেবে।
এই সময় দিনের স্থায়িত্ব বেশি থাকে। ফলে অনেকটা সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে পথ চলা যায়।
সেরা ট্রেকিং রুট
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সতর্কতা
