Ajker Patrika
ভ্রমণ

এই সময়ের আবহাওয়ায় ভ্রমণে যা সঙ্গে রাখবেন

ফিচার ডেস্ক
আবহাওয়ার ভাষা বোঝা খুব মুশকিল—কখনো রোদ, কখনো বৃষ্টি। আবার বৃষ্টি শুরু হলে টানা চলছে কয়েক দিন। এমন দিনগুলোয় যদি ভ্রমণে বের হন, তাহলে ব্যাগ প্যাকিংয়ের ধরনটা একটু ভিন্ন হবে। বিড়ম্বনা এড়াতে যেভাবে ব্যাগ গোছাতে পারেন।

বাড়তি কাপড়

দুটো কাপড় আর একটি গামছা ব্যাকপ্যাকে নিয়ে বের হওয়া নয়। পর্যাপ্ত কাপড় সঙ্গে নিন। কোনো কাপড় ভিজে গেলেও কিংবা না শুকালেও পরার মতো অন্তত এক সেট পোশাক যেন থাকে।

ছাতা ও রেইনকোট

ব্যাগে ছাতা বা রেইনকোট নিয়ে নিন। হঠাৎ বৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি থেকে কিছুটা হলেও সুবিধা দেবে এই দুটো জিনিস।

পানির বড় বোতল

একটানা দীর্ঘ ভ্রমণ করলে ঘেমে যাওয়ার কারণে শরীরে পানিশূন্যতা সৃষ্টি হয়। সেই কারণে পানির বড় বোতল সঙ্গে রাখুন।

ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ

যে ব্যাগ নিয়ে ভ্রমণে যাবেন, সেটি যেন ওয়াটারপ্রুফ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এতে বৃষ্টির মধ্যেও লাগেজ ভিজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।

ছোট তোয়ালে

বৃষ্টি হচ্ছে যখন-তখন। তাই ভিজে গেলে হাত, পা ও মাথা যেন মুছে নেওয়া যায়, সেই জন্য ব্যাগের ওপরের দিকে রাখুন ছোট তোয়ালে। এই তোয়ালে হাতের কাছেই রাখুন, যেন হঠাৎ প্রয়োজনে বের করা সহজ হয়।

সূত্র: ট্রাভেল অ্যাওয়েটস

