Ajker Patrika
En
রূপবটিকা

আশ্বিনেও পুড়ছে ত্বক, ঘাম হচ্ছে প্রচুর, সমাধানের উপায় জেনে নিন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আশ্বিনেও পুড়ছে ত্বক, ঘাম হচ্ছে প্রচুর, সমাধানের উপায় জেনে নিন
অতিরিক্ত ঘাম ও রোদের ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাবে ত্বকের ক্ষতি এ ঋতুতেও কম-বেশি হয়ে থাকে। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডা লাগে ঠিকই। কিন্তু সকালে রোদের তাপে অতিরিক্ত ঘাম তো হচ্ছেই। সঙ্গে পুড়ে তামাটে হয়ে যাচ্ছে ত্বক। ফলে অতিরিক্ত ঘাম ও রোদের ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাবে ত্বকের ক্ষতি কম-বেশি এ ঋতুতেও হচ্ছে। এই সময় অনেকের ত্বক নিস্তেজ, ক্লান্ত ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। শুধু রোদে পুড়ে ত্বক তামাটে বর্ণের হয়ে যাওয়াই নয়, পরিবেশগত কারণেও ত্বকের স্বাভাবিক সুরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। ফলে ত্বক তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে নিষ্প্রভ দেখায়। এই অবস্থায় করণীয় কী, তাই ভাবছেন তো? দেখে নিন উপায়গুলো।

এখন ত্বক যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে

হায়ালুরনিক অ্যাসিড ও গ্লিসারিনযুক্ত ময়শ্চারাইজার এ ঋতুতে ত্বকে আর্দ্রতা ফেরাতে সাহায্য করে। ছবি: পেক্সেলস
হায়ালুরনিক অ্যাসিড ও গ্লিসারিনযুক্ত ময়শ্চারাইজার এ ঋতুতে ত্বকে আর্দ্রতা ফেরাতে সাহায্য করে। ছবি: পেক্সেলস

ঘাম বেশি হচ্ছে। তাই শরীর থেকে দ্রুত পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। এতে ত্বক পর্যাপ্ত আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে না। এ সময় পর্যাপ্ত পানি ও পানিবহুল ফলমূল বা শাকসবজি খাওয়া না হলে ত্বক আরও বেশি শুষ্ক, রুক্ষ ও ক্লান্ত দেখায়।

অতিরিক্ত গরমে ত্বক থেকে বেশি পরিমাণে তেল বা সিবাম নিঃসৃত হয়। সেই তেল ঘাম, ধুলা ও দূষণের সঙ্গে মিশে ত্বকের রোমকূপ বন্ধ করে দেয়। তাই ত্বক নিয়মিত এক্সফোলিয়েট করা না হলে ব্রণ, ব্ল্যাকহেডস ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ ত্বকের জেল্লা নষ্ট করে দিতে পারে। অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকের কোলাজেন ভেঙে যায় এবং ত্বকের গঠন নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে ত্বকের রং অসমান হয়ে যাওয়াসহ ত্বক নির্জীব দেখাতে পারে।

ক্যানসার প্রতিরোধে প্রসাধনীর নিরাপদ প্রাকৃতিক বিকল্প হিসেবে যা বেছে নিতে পারেনক্যানসার প্রতিরোধে প্রসাধনীর নিরাপদ প্রাকৃতিক বিকল্প হিসেবে যা বেছে নিতে পারেন

রয়েছে সমস্যার সমাধান

শরতে ত্বকের এসব সমস্যার সমাধানে প্রথমে যা করতে হবে, তা হলো ত্বকের হারানো আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনা। হায়ালুরনিক অ্যাসিড ও গ্লিসারিনযুক্ত ময়শ্চারাইজার ত্বকে আর্দ্রতা ফেরাতে সাহায্য করে। এগুলো ত্বকে তেলতেলে ভাব না এনে ত্বকে পানির ভারসাম্য ধরে রাখে। পাশাপাশি নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সেরাম। গরমে ত্বকের তেল নিঃসরণ বাড়ে। এই তেল যখন ঘাম, ধুলা ও মেকআপের সঙ্গে মিশে যায়, তখন পোরস বন্ধ হয়ে ব্রণ বা র‍্যাশ হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। আবার এ সময়ে কিছু সাধারণ ভুলের কারণে আরও বিপত্তি বাড়ে। তাই এখন ত্বকের যত্নে কী করবেন এবং কী করবেন না, তা জানা দরকার।

যা করবেন

  • অনেকে মনে করেন, রোদ না থাকলে সানস্ক্রিনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই ধারণা ভুল। মেঘলা দিনে বের হলেও ত্বকে এসপিএফ ৩০ বা তার বেশি সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি।
  • অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম পানিতে মুখ ধোবেন না। যত গরমই পড়ুক; ঘন ঘন মুখ ধোবেন না, এতে ত্বকের স্বাভাবিক তেল নষ্ট হতে পারে। দিনে দুবার হালকা ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধোয়াই যথেষ্ট।
  • পর্যাপ্ত পানি, শরবত বা ফলের রস পান করুন।
  • হালকা ময়শ্চারাইজার নিন।
  • অনেকে মুখের যত্ন নিলেও গলা, কান ও হাত অবহেলা করেন। অথচ এই অংশগুলোও সমানভাবে রোদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। তাই এই জায়গাগুলোতেও সানস্ক্রিন মাখতে হবে।
  • শরতের তীব্র গরমে ত্বকের যত্ন মানেই যে বেশি সাবান বা ক্লিনজার ব্যবহার করা, তা কিন্তু নয়। সানস্ক্রিন ব্যবহার, পর্যাপ্ত পানি পান এবং উপযোগী পণ্য বেছে নেওয়ার মাধ্যমে আপনি ত্বক সুস্থ ও সতেজ রাখতে পারেন।

সূত্র: স্কিনক্র‍্যাফট ও অন্যান্য

সেরামের পরিবর্তে যেভাবে যত্ন নিলে ত্বক হবে টানটানসেরামের পরিবর্তে যেভাবে যত্ন নিলে ত্বক হবে টানটান

বিষয়:

ত্বকের যত্নরূপচর্চাজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত