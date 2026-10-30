ভাইরাল কিছু রূপচর্চা ট্রেন্ড, যা আপনার ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে মুহূর্তেই ত্বকে উজ্জ্বলতা আনা, ব্রণ দূর করা কিংবা বয়সের ছাপ মোছার হরেক রকমের ঘরোয়া টোটকা বা ডিআইওয়াই ট্রেন্ড ভাইরাল হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক ও সস্তা হওয়ায় অনেকেই না বুঝে এসব ঘরোয়া উপায় নিজের ত্বকে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। তবে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক মানেই তা ত্বকের জন্য শতভাগ নিরাপদ—এমন ভাবা একেবারেই ভুল। বরং বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় এসব ট্রেন্ড ত্বকের প্রাকৃতিক সুরক্ষাকবচ নষ্ট করে স্থায়ী অ্যালার্জি, ত্বক পুড়ে যাওয়া ও গভীর দাগের সৃষ্টি করতে পারে। ভাইরাল হওয়া এমনই কিছু বিপজ্জনক রূপচর্চা ট্রেন্ড সম্পর্কে আজকের আলোচনা।
উজ্জ্বলতা বাড়াতে লেবুর রসের ব্যবহার
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে লেবুর রস ব্যবহারের টোটকাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাইট্রিক অ্যাসিডসমৃদ্ধ হওয়ায় লেবু সাময়িকভাবে ত্বক পরিষ্কার করলেও এর অতিরিক্ত অম্লতা ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করে। এটি ব্যবহারের ফলে ত্বক অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, যার ফলে ত্বকে লালচে ভাব, তীব্র জ্বালাপোড়া এবং রোদে গেলে পিগমেন্টেশন বা কালচে দাগ তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে এশীয় বা আমাদের দেশীয় ত্বকের জন্য সরাসরি লেবুর রস ব্যবহার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
ব্রণ শুকাতে টুথপেস্টের প্রলেপ
অনেকের ধারণা, ব্রণের ওপর সামান্য টুথপেস্ট লাগিয়ে রাখলে তা দ্রুত শুকিয়ে যায়। এটি একটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা। টুথপেস্টে থাকা মেন্থল, অ্যালকোহল ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের মতো উপাদানগুলো সাময়িকভাবে ব্রণ শুকালেও ত্বকে তীব্র প্রদাহ, চামড়া ওঠা এবং অ্যালার্জির সৃষ্টি করে। এর ফলে ব্রণের সমস্যা কমে যাওয়া তো দূরের কথা, বরং স্থানটি আরও লাল হয়ে ক্ষত তৈরি হয়।
বেকিং সোডার স্ক্রাব ও রসুনের ব্যবহার
সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক ভিডিওতে বেকিং সোডাকে একটি কার্যকরী প্রাকৃতিক স্ক্রাব হিসেবে দেখায়। কিন্তু বেকিং সোডার ক্ষারীয় মান অত্যন্ত উচ্চ, যা ত্বকের স্বাভাবিক অম্লীয় সুরক্ষাকবচ বা পিএইচ ভারসাম্যকে একবারে নষ্ট করে দেয়। এর ফলে ত্বক তার প্রাকৃতিক আর্দ্রতা হারিয়ে অতিরিক্ত শুষ্ক, খসখসে ও রুক্ষ হয়ে যায়। একইভাবে অনেকে রাতারাতি ব্রণ দূর করার আশায় কাঁচা রসুন সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করেন। অথচ কাঁচা রসুনে থাকা তীব্র কেমিক্যাল উপাদান কোমল ত্বকে কেমিক্যাল বার্ন বা মারাত্মক রাসায়নিক দগ্ধতা এবং স্থায়ী ফোসকা ফেলার জন্য দায়ী।
ঘরে তৈরি বা ডিআইওয়াই সানস্ক্রিন
ইদানীং বিভিন্ন তেল ও প্রাকৃতিক উপাদান মিশিয়ে ঘরেই সানস্ক্রিন বানানোর ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে, যা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে সবচেয়ে বিপজ্জনক। ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বককে বাঁচাতে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত সানস্ক্রিনের কোনো বিকল্প নেই। ঘরে তৈরি সানস্ক্রিন কোনো ধরনের সূর্য সুরক্ষা দিতে পারে না, যার ফলে সানবার্ন, অকাল বার্ধক্য এবং ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।
কফি ও চিনির অতিরিক্ত ফেস স্ক্রাবিং
ঘরের রান্নায় ব্যবহৃত কফি কিংবা দানাদার চিনি দিয়ে মুখ অতিরিক্ত ঘষে পরিষ্কার করার ভুল অভ্যাস ত্বকের ওপরের সংবেদনশীল স্তরে সূক্ষ্ম ক্ষতের সৃষ্টি করে। নিয়মিত এমন কড়া ও ধারালো স্ক্রাব ব্যবহারে ত্বকের ভেতরের প্রাকৃতিক সুরক্ষাকবচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চামড়া পাতলা হয়ে যায়। এর ফলে মুখের কোমল চামড়ায় দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, অ্যালার্জি, লালচে ভাব এবং অমসৃণ অসমান টেক্সচার তৈরি হয়, যা ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দেয়।
ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচর্যা, অন্ধ ট্রেন্ড অনুসরণ নয়। কোনো ঘরোয়া টোটকা ব্যবহারের আগে তা কতটুকু নিরাপদ, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। সাময়িক উজ্জ্বলতার লোভে চটকদার ভাইরাল ট্রেন্ডে ফলো না করে একটি জেন্টল ফেসওয়াশ, ভালো ময়শ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন দিয়ে দৈনন্দিন স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলুন। ত্বকে জটিল কোনো সমস্যা দেখা দিলে ঘরোয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করে সরাসরি চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
সূত্র: হেলথ শট