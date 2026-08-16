মাঝেমধ্যে একেবারে সাধারণ তরকারি দিয়ে খাওয়াই তৃপ্তিদায়ক হয়ে ওঠে। রাতের খাবারে রাঁধতে পারেন বেগুন দিয়ে রান্না করা সুস্বাদু পোয়া মাছ। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
পোয়া মাছ ১২ টুকরা, বেগুন ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়ো এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৮ থেকে ১০টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।
বেগুন লম্বা করে কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। মাছ ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে পেঁয়াজবাটা, আদা ও রসুনবাটা দিয়ে নেড়ে নিন। পরে অল্প পানি দিয়ে হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়ো ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর বেগুন দিয়ে কষিয়ে ঝোলের পানি দিন ফুটে উঠলে কাঁচা পোয়া মাছ, কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ পর লবণ দেখে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দু-এক মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে বেগুন দিয়ে পোয়া মাছের রসা।
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