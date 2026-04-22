কাঁচা আমের ভিন্ন স্বাদের শরবত

কাঁচা আম উঠেছে বাজারে। এই গরমে এর শরবত হবে না, তা কি হয়? আপনাদের জন্য ভিন্ন স্বাদের কাঁচা আমের শরবতের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কাঁচা আম ৪টি, জিরার গুঁড়া আধা চা-চামচ, কালো গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, বিট লবণ এক চা-চামচ, চিনি এক কাপ, চাট মসলা আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ স্বাদমতো, পুদিনা পাতা আধা কাপ, বরফ কুচি প্রয়োজনমতো, লেবুর রস আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, আদা কুচি আধা চা-চামচ, পানি ৩ গ্লাস।
প্রণালি
আম খোসা ছাড়িয়ে কেটে ব্লেন্ডারে দিন। অল্প পানি যোগ করুন। এবার বরফ কুচি বাদে সব উপকরণ ব্লেন্ডারে ঢেলে পেস্ট করে ছেঁকে নিন। এবার এতে বাকি পানি যোগ করে নেড়ে নিন ভালো করে। সবশেষে গ্লাসে বরফ কুচি দিয়ে শরবত ঢেলে পরিবেশন করুন।
আজ আপনার শরীরের ভেতর শক্তির পারমাণবিক চুল্লি জ্বলবে। তবে সেই শক্তি দিয়ে বিশ্বজয়ের বদলে হয়তো আপনি ইউটিউব দেখে ঘর সাজানোর বৃথা চেষ্টা করবেন। টাকার আগমন হতে পারে, কিন্তু সেই টাকা হাতে আসার আগেই অনলাইনে কোনো অপ্রয়োজনীয় গ্যাজেট কেনার চিন্তায় খরচ হয়ে যাবে।২ ঘণ্টা আগে
চার হাজার বছরের প্রাচীন এক চীনা জীবনদর্শন ফেংশুই। এটি মূলত ঘর সাজানোর পদ্ধতি। ‘ফেং’ মানে বায়ু আর ‘শুই’ মানে পানি। প্রকৃতির এই দুই শক্তির সঙ্গে মানুষের বসবাসের জায়গার সামঞ্জস্য বিধান করাই এর মূল লক্ষ্য। ফেংশুইয়ের মূল বিশ্বাস হলো ‘চি’ বা প্রাণশক্তি। আমাদের চারপাশের পরিবেশে এই শক্তির প্রবাহ যদি মসৃণ...২ ঘণ্টা আগে
ফ্রেন্ডশিপ ও রিলেশনশিপের মতো রোমাঞ্চকর শব্দ এখন বিগত দিনের গল্প। এগুলো ছাড়িয়ে গত কয়েক বছরে দাপিয়ে বেড়িয়েছে ‘সিচুয়েশনশিপ’ নামের শব্দটি। সিচুয়েশন অর্থাৎ পরিস্থিতির চাপে পড়ে এ শব্দটি এখন প্রায় বাতিলের খাতায়। তালিকায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ‘ন্যানোশিপ’। নাম থেকেই বুঝতে পারছেন...১৬ ঘণ্টা আগে
পুরোনো দিনে ভালোবাসার সমীকরণ ছিল একদমই আলাদা। কখনো চিঠির ভাঁজে, কখনোবা জানালার ওপাশে একপলক দেখার দীর্ঘ প্রতীক্ষায় প্রেম খুঁজে নিত মানুষ। সেই প্রেম ছিল রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে। সেখানে মান-অভিমান আর খুনসুটির এক জীবন্ত অনুভূতি থাকত। কিন্তু আধুনিক যুগের ব্যস্ততা আর একাকিত্ব ভালোবাসার সেই চিরচেনা ঠিকানা১৮ ঘণ্টা আগে