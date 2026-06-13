তৈরি করে ফেলুন জিঞ্জার লেমোনেড

শত শত বছর ধরে আমাদের রান্নাঘর আর দাদি-নানিদের ঘরোয়া টোটকার এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ আদা। এর পুষ্টিগুণের জুড়ি নেই। তপ্ত দুপুরে এক গ্লাস রিফ্রেশিং আদা-লেবুর শরবত কিংবা বৃষ্টির দিনে এক কাপ ধোঁয়া ওঠা আদা চায়ে চুমুক দিলেই এই কথার সত্যতা টের পাওয়া যায়। এর ঔষধি গুণ শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ ও চাঙা রাখতে জাদুর মতো কাজ করে। আড্ডা জমিয়ে তুলতে কিংবা এক চুমুকে প্রাণ জুড়াতে লেবুর শরবতের জুড়ি নেই। সাধারণ লেবুর শরবতে আদার ঝাঁজালো ফ্লেভার যোগে তৈরি করতে পারেন ইজি জিঞ্জার লেমোনেড। এটি একদিকে যেমন টক-মিষ্টি, অন্যদিকে দারুণ রিফ্রেশিং।
মাত্র ৩টি মূল উপকরণ দিয়ে তৈরি করুন এই রিফ্রেশিং আদা-লেবুর শরবত।
প্রতি গ্লাসের জন্য ১টি আস্ত তাজা লেবু, চিনি বা মধু, তাজা আদার টুকরো, পানি ও বরফকুচি।
আদার সিরাপ তৈরির জন্য প্রথমে একটি পাত্রে পরিমাণমতো পানি ও চিনি বা মধু একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার এতে তাজা আদার টুকরোগুলো দিয়ে দিন। মিশ্রণটিকে হালকা আঁচে কিছুক্ষণ জ্বাল দিন বা ফুটিয়ে নিন। এতে আদার সবটুকু ফ্লেভার ও ঝাঁজ পানির সঙ্গে মিশে একটি চমৎকার জিঞ্জার সিম্পল সিরাপ তৈরি হয়। সিরাপটি তৈরি হতে হতে তাজা লেবুগুলো কেটে রস চিপে নিন। লেবুর পুরো রস বের করার জন্য একটি সাইট্রাস জুসার ব্যবহার করতে পারেন। এরপর একটি বড় পাত্রে লেবুর রস ও পানি একসঙ্গে মিশিয়ে লেবু-পানি তৈরি করুন। এবার আগে থেকে তৈরি করে রাখা আদার সিরাপ ছেঁকে লেবু-পানির পাত্রে ঢেলে দিন। চামচ দিয়ে পুরো মিশ্রণটি খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল চমৎকার জিঞ্জার লেমোনেড! পরিবেশনের আগে গ্লাসে প্রচুর বরফকুচি নিয়ে তার ওপর শরবতটি ঢেলে দিন।
সূত্র: মিনিমালিস্ট বেকার
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