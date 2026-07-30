Ajker Patrika
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ভ্রমণ

বিদেশ ভ্রমণ ঝুঁকিমুক্ত করার শেষ প্রস্তুতি

ফিচার ডেস্ক
বিদেশ ভ্রমণ ঝুঁকিমুক্ত করার শেষ প্রস্তুতি

বিমানের টিকিট কাটা আর ব্যাগ গোছানো শেষ হলেও ভ্রমণের আগে ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ বাকি থেকে যায়। শেষ মুহূর্তের এই প্রস্তুতিগুলো যাত্রা ঝুঁকিমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

  • নথিপত্র যাচাই ও ছবি রাখা: ভ্রমণের আগেই পাসপোর্ট মেয়াদের সময়সীমা (অন্তত ছয় মাস), খালি পাতা ও ভিসার শর্তাবলি পরীক্ষা করুন। সুরক্ষিত ড্রাইভ কিংবা অ্যাপে পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড ও ভিসার ডিজিটাল কপি সংরক্ষণ করুন।
  • বুকিং রিভিশন ও ব্যাগেজ নীতি: টিকিটের সময়সূচি পরিবর্তিত হয়েছে কি না বা নতুন কোনো অফার আছে কি না, নিয়মিত পরীক্ষা করুন। বিমান সংস্থার ব্যাগেজের ওজন এবং মাপের নিয়মাবলি আগেই জেনে নিন।
  • মোবাইল ফোন ও পেমেন্ট সেটআপ: গন্তব্যে নামার আগেই ই-সিম অথবা আন্তর্জাতিক ডেটা প্যাক সক্রিয় করুন এবং গুগল ম্যাপসের অফলাইন ম্যাপ ডাউনলোড করে রাখুন। পাশাপাশি সঙ্গে কিছু স্থানীয় অর্থ রাখুন এবং কার্ড ব্লক হওয়া এড়াতে ব্যাংককে ভ্রমণের তথ্য জানান।
  • ওষুধের আইন পরীক্ষা: কিছু দেশে সাধারণ ঘুমের ওষুধ বা ব্যথানাশকও নিষিদ্ধ। তাই সব ওষুধ মূল মোড়কে রাখুন এবং প্রেসক্রিপশন সঙ্গে রাখুন।
  • ঘরের সুরক্ষা ও চটজলদি চেক: বের হওয়ার আগে পচনশীল খাবার ফেলে দিন, থার্মোস্টেট সামঞ্জস্য করুন এবং বাসার বিদ্যুৎ-গ্যাস বন্ধ আছে কি না নিশ্চিত করুন। দরজা থেকে বের হওয়ার ঠিক আগে ব্যাগ পরীক্ষা করে পাসপোর্ট, মোবাইল ফোন ও ক্রেডিট কার্ড সঙ্গে আছে কি না দেখে নিন।

সূত্র: ট্রাভেল+লিজার

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
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