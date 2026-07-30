বিদেশ ভ্রমণ ঝুঁকিমুক্ত করার শেষ প্রস্তুতি

বিমানের টিকিট কাটা আর ব্যাগ গোছানো শেষ হলেও ভ্রমণের আগে ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ বাকি থেকে যায়। শেষ মুহূর্তের এই প্রস্তুতিগুলো যাত্রা ঝুঁকিমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।
সূত্র: ট্রাভেল+লিজার
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