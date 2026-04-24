তেতো স্বাদে লইট্টা মাছের ঝাল

তেতো স্বাদে লইট্টা মাছের ঝাল। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

লইট্টা মাছ তো নানাভাবে রেঁধে খেয়েছেন, এবার করলা দিয়ে রেঁধে দেখুন। তেতো হলেও খেতে কিন্তু দারুণ। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

লইট্টা মাছ ৩০০ গ্রাম, করলা ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ফালি ৬ থেকে ৭টি, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

লইট্টা মাছ কেটে ধুয়ে ছোট টুকরো করে লবণ মাখিয়ে রাখুন। করলা চিকন লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে নিন। এরপর সামান্য পানি দিয়ে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া ও লবণ কষিয়ে মাছ দিন। মাছ কষিয়ে অল্প পানি দিয়ে ফুটে উঠলে করলা দিয়ে ঢাকনা ছাড়া রান্না করুন সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। পরে কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতাকুচি, জিরাগুঁড়া দিয়ে নেড়ে ৩ থেকে ৪ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু তিতা লইট্টা মাছের ঝাল।

পাঠকের আগ্রহ

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

সম্পর্কিত

তেতো স্বাদে লইট্টা মাছের ঝাল

তেতো স্বাদে লইট্টা মাছের ঝাল

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে ভাইরাল হবেন, পুরোনো গিফটের মোড়ক দেখে প্রাক্তনের জন্য কান্না পাবে

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে ভাইরাল হবেন, পুরোনো গিফটের মোড়ক দেখে প্রাক্তনের জন্য কান্না পাবে

চিনি খাওয়ার ইচ্ছা প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চান? জেনে নিন ৫ ঘরোয়া প্রতিকার

চিনি খাওয়ার ইচ্ছা প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চান? জেনে নিন ৫ ঘরোয়া প্রতিকার

বই দিবসে বই দিয়ে ঘর সাজানোর ৫ উপায়

বই দিবসে বই দিয়ে ঘর সাজানোর ৫ উপায়