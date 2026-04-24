আজকের রাশিফল: ফেসবুকে ভাইরাল হবেন, পুরোনো গিফটের মোড়ক দেখে প্রাক্তনের জন্য কান্না পাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৫৬
মেষ

আজ মঙ্গলের প্রভাবে মেজাজটা একটু ‘উগ্র’ হতে পারে। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই মনে হবে আপনিই পাড়ার ডন। কিন্তু সাবধান! অফিসের বসের সামনে শার্টের হাতা গুটিয়ে চোখ কটমট করে তাকালে ফল ভালো হবে না। বরং শান্ত থাকুন। প্রেমিকার সঙ্গে অকারণে ঝগড়া বেধে যেতে পারে; সে সময় যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা মানেই হলো নিজের পায়ে কুড়াল মারা। মনে রাখবেন—আজ চুপ থাকাই হলো পরম ধর্ম এবং বৈকালিক চটি-বৃষ্টি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

বৃষ

আজ আপনার রাশিতে শুক্রর অবস্থান বেশ রাজকীয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে আপনার জিহ্বা আর পাকস্থলীর ওপর। বিনা আমন্ত্রণে বিরিয়ানির দাওয়াত পাওয়ার বা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কেউ আপনাকে ফুচকা খাওয়ানোর অফার দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। আর্থিক যোগ মন্দ নয়, তবে পকেট থেকে টাকা বের করার সময় একধরনের ‘অজ্ঞাত আতঙ্ক’ কাজ করতে পারে। রেস্টুরেন্টে বিল দেওয়ার সময় হঠাৎ জুতার ফিতা বাঁধার ভান করা বা মানিব্যাগ বাড়িতে ভুলে রেখে আসার প্রাচীন নাটকটি আজ মঞ্চস্থ করতে পারেন। জিমে যাওয়ার কথা ভেবে সময় নষ্ট করবেন না, ওটা পরের বছর বা পরের জন্মের জন্য তুলে রাখুন।

মিথুন

আপনার মুখে আজ খই ফুটবে। কথা দিয়ে হিমালয় গলিয়ে পানি করে দিতে পারেন, কিন্তু সেই পানি দিয়ে নিজের বাড়ির ডাল রান্না হবে না। অফিসের মিটিংয়ে আপনার কথার ঝড়ে সবাই কুপোকাত হলেও বাড়িতে আপনার কোনো যুক্তিই পাত্তা পাবে না। এমনকি বিড়ালটিও আজ আপনার কথা শুনে অবজ্ঞার হাসি হাসতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজ কোনো স্ট্যাটাস ভাইরাল হতে পারে, তবে সেটা বানান ভুলের কারণে নাকি জ্ঞানের কারণে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। নেশার ঘোরে বা উত্তেজনার মাথায় বসকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট কিংবা ইমোজি পাঠিয়ে বসবেন না।

কর্কট

আজ আপনি একটু বেশিই সেন্টিমেন্টাল। আকাশের মেঘ দেখে মনে হবে প্রকৃতি আপনার হয়ে কাঁদছে, আর পাশের বাড়ির কুকুরের কান্না শুনে মনে হবে আপনার পুরোনো বিরহী গানের অ্যালবাম বাজছে। পুরোনো প্রেমিকের পুরোনো গিফটের মোড়ক খুঁজে পেয়ে অঝোরে কান্নাকাটি করার যোগ আছে। তবে সাবধান, হঠাৎ আবেগে পড়ে তাকে ফোন করে ‘আই মিস ইউ’ বলে বসবেন না! কারণ, ওপাশে ওটা তার বর্তমান পার্টনার ধরলে পরিস্থিতি জটিল হবে। ব্লক লিস্টের শান্তিই আসল শান্তি। পকেটে রুমাল বা টিস্যু পেপারের প্যাকেট সঙ্গে রাখুন, কাজে দেবে।

সিংহ

আজ আপনার রাজকীয় ভাব থাকবে তুঙ্গে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে হলিউড বা ঢালিউড সুপারস্টার মনে হতে পারে। তবে বাস্তবে মোড়ের দোকানে চা খাওয়ার সময় পকেটে ১০ টাকার নোট না-থাকার এক করুণ বাস্তবতা আপনার রাজকীয়তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। চারপাশ থেকে সম্মান পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও শেষমেশ বাড়িতে হয়তো বাসন মাজা বা ঘর গোছানোর মতো ‘উন্নত’ কাজগুলোই কপালে জুটবে।

কন্যা

আজ আপনার চোখের সামনে সবকিছুই অগোছালো আর নোংরা মনে হবে। এমনকি অন্যের দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা ধনেপাতাও আপনাকে বিচলিত করবে। সবকিছু নিখুঁত করার নেশায় আজ নিজের ঘর তো বটেই, পাড়াও পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন। পাশের বাড়ির কারো ঘরের সোফা বাঁকা থাকলে গিয়ে তা সোজা করে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন। অন্যের ভুল ধরতে গিয়ে যেন নিজের ডালের লবণের কথা ভুলে না যান। উড়ন্ত চটি বা বকা আজ আপনার নিত্যসঙ্গী হতে পারে।

তুলা

আপনি আজ দুই নৌকায় পা দিয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। একদিকে শরীরের ফিটনেস আর ডায়েট, অন্যদিকে সামনে থাকা টাটকা রসগোল্লা—এই দুইয়ের মাঝে আপনার জীবন ওষ্ঠাগত হবে। আজ কোনো সিদ্ধান্তই সহজে নিতে পারবেন না। বাজারে গিয়ে আলু কিনবেন নাকি পটল—এই ভাবতে ভাবতে আপনার কাঁচাবাজারই শেষ হয়ে যাবে। সময়মতো বাসে উঠতে না পারার প্রবল সম্ভাবনা আছে। বিকেল বেলা বারান্দায় এক কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে একা সময় কাটান, পৃথিবীটা অনেক শান্ত মনে হবে।

বৃশ্চিক

আজ আপনি একটু বেশিই রহস্যময় থাকবেন। কেউ সাধারণ ‘কেমন আছো’ জিজ্ঞেস করলেও আপনি তার পেছনে কোনো ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজবেন। রহস্যময় হাসিতে চারপাশ ভরিয়ে দেবেন, কিন্তু নিজে এক বর্ণও বলবেন না। তবে সাবধান, নিজের রহস্য আর অ্যাটিটিউড বজায় রাখতে গিয়ে আবার নিজের বাড়ির রাস্তার মোড়টা ভুল করে বসবেন না যেন! শত্রু পক্ষ আজ আপনার চাল বুঝতে না পেরে আতঙ্কে থাকবে। আজ কারো কাছে পাওনা টাকা ফেরত চাইলে তারা এমন একটা চেহারা করবে যেন তাদের কিডনি চেয়েছেন। তাই আজ ওপথে না হাঁটাই মঙ্গল।

ধনু

আপনার মন আজ কেবলই ডানা মেলে উড়তে চাইবে। অফিস বা ক্লাসে বসে হয়তো ভাববেন—যদি হঠাৎ করে এক কোটি টাকা পেতাম তবে এখনই ব্যাগ গুছিয়ে আইসল্যান্ডে চলে যেতাম। তবে বাস্তবতার রুক্ষ ছোঁয়ায় বড়জোর বাড়ির ছাদে বা গলি মোড়ে আড্ডা দেওয়া পর্যন্তই পৌঁছাতে পারবেন। পকেটে টান থাকলেও আপনার উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন দেখতে কোনো ট্যাক্স লাগে না, এটাই বড় স্বস্তি।

মকর

আজ আপনার ওপর কাজের চাপ হিমালয়ের এভারেস্ট চূড়াকে ছাড়িয়ে যাবে। মনে মনে ‘সব ছেড়ে দূরে কোথাও নিরুদ্দেশ হব’ বলে ভাবলেও পরক্ষণেই ভাববেন—সেখানে আবার ইন্টারনেটের স্পিড কেমন হবে বা রাতে ঘুমানোর জন্য এসি থাকবে তো? পরিশ্রমের ফল পাবেন ঠিকই, তবে সেটা মিষ্টি হওয়ার চেয়ে নোনতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি (অর্থাৎ কেবল হাড়ভাঙা খাটুনি)। মনে মনে দশবার বলুন, ‘আই লাভ মাই জব’, হয়তো পৃথিবীটা একটু সহনীয় হবে।

কুম্ভ

আজ আপনার মাথায় এমন সব আইডিয়া আসবে, যা শুনলে আইনস্টাইনও ভিরমি খেতে পারতেন। হয়তো ভাববেন—কীভাবে স্মার্টফোনের ফ্লাশ লাইট দিয়ে চা গরম করা যায়। সমাজসেবার নেশায় আপনি আজ পাড়ার সব ঝগড়া মেটাতে যাবেন এবং উল্টো নিজেই গালি খাবেন। মানুষ আপনাকে একটু ‘ভিন্ন গ্রহের প্রাণী’ ভাবতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন—সব বড় আবিষ্কারকরাই শুরুতে এমন পাগলই ছিলেন!

মীন

আজ আপনার রাশিতে কেবলই আলস্যের তাণ্ডব। বালিশের সঙ্গে আপনার প্রেম আজ চূড়ান্ত সার্থকতা পাবে। স্বপ্নে নিজেকে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে দেখলেও হঠাৎ মায়ের বা গিন্নির ডাকে ঘুম ভাঙলে দেখবেন—আপনার রাজত্ব কেবল ফুটো হওয়া মশারি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কোনো জটিল কাজ আজ হাতে নেবেন না। কারণ, আপনার শরীর থাকলেও মন আজ থাকবে বিছানার তলায়। আজ জিলাপির প্যাঁচের মতো কোনো তর্কে জড়াবেন না। কারণ, আপনি এমনিতেই জট পাকিয়ে ফেলবেন।

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

