Ajker Patrika
রেসিপি

গরমে পান করুন তরমুজের মোহিত

ফিচার ডেস্ক  
আপডেট : ১৩ মে ২০২৬, ১৭: ১৬
তরমুজের মোহিতের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।

গরমকালে প্রায় রোজই কোনো না কোনো ঠান্ডা পানীয় তৈরি হয় বাড়িতে। তরমুজ থাকলে তৈরি করতে পারেন ভিন্ন স্বাদের একটি পানীয়। আপনাদের জন্য তরমুজের মোহিতের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।

উপকরণ

লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, পুদিনা পাতা ৭-৮টি, বরফ ১ কাপ, লেবু গোল করে কেটে নেওয়া ৩-৪ টুকরো, তরমুজের রস ১-২ কাপ এবং স্প্রাইট ১ কাপ।

প্রণালি

একটি গ্লাসে লেবুর রস, পুদিনাপাতা দিয়ে এতে বরফ কুচি এবং তরমুজের রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সব শেষে স্প্রাইট ঢেলে দিয়ে লেবুর টুকরো ও পুদিনাপাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

