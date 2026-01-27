বরবটি ও আলু দিয়ে মজাদার ইতালীয় সালাদ

শীতকালটা সালাদ খাওয়ার আদর্শ সময়। আর পৃথিবীতে ঠিক কত ধরনের সালাদের রেসিপি আছে, তার হদিস আজও পাওয়া সম্ভব হয়নি। নিজের মতো করে বাড়িতে সালাদ তৈরি করে খেতে পারেন নিয়মিত। এর বাইরেও অন্য ধরনের সালাদ বানিয়ে নিতে পারেন মাঝেমধ্যে। তেমনই একটি হলো ইতালীয় সালাদ।
এটি একটি দারুণ সাইড ডিশ। এটি তৈরি করতে মাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগে এবং এটি গরম-গরম পরিবেশন করলে বেশি স্বাদ পাওয়া যায়। এই রেসিপি মূলত মারিস্কা রামোন্দিনোর একটি ঘরোয়া ক্ল্যাসিক রেসিপি। এটি যেমন সহজ, তেমনি স্বাস্থ্যকর।
প্রয়োজনীয় উপকরণ
মাঝখান থেকে দুই ভাগ করে কেটে নেওয়া ছোট আকারের ৫০০ গ্রাম আলু, টুকরো করা শিম বা বরবটি ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম, মিহি করে কুচি করা ছোট পেঁয়াজ ১টি, অলিভ অয়েল পরিমাণমতো ও লবণ স্বাদমতো।
প্রস্তুত প্রণালি
একটি বড় পাত্রে পানির সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। পানি ফুটে উঠলে তাতে আলুর টুকরোগুলো দিয়ে মাঝারি আঁচে আলু সেদ্ধ করে নিন। আলু সেদ্ধ হতে সাধারণত ১০ মিনিট সময় লাগে। আলু দেওয়ার ৪ মিনিট পর আলুর পাত্রে পরিষ্কার করা শিম বা বরবটিগুলো দিয়ে দিন। আলু ও শিম বা বরবটি উভয়ই নরম হওয়া পর্যন্ত সেদ্ধ করুন।
এরপর সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেলে দ্রুত পানি ঝরিয়ে নিন। দেরি করবেন না; কারণ, সবজিগুলো গরম থাকতেই মসলা মেশাতে হবে। এবারে গরম সবজিগুলো একটি বড় পাত্রে নিন। এতে কুচি করে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিন। ওপর থেকে অলিভ অয়েল এবং স্বাদমতো লবণ ছিটিয়ে দিন। সবজিগুলো গরম থাকতে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন, যাতে আলুর ভেতরে অলিভ অয়েল ও লবণের স্বাদ ভালোভাবে ঢুকে যায়। তারপর পরিবেশন করুন।
টিপস
গরম থাকতে সবজি মাখান: সবজিগুলো ধোঁয়া ওঠা গরম থাকা অবস্থায় অলিভ অয়েল ও লবণ মেশালে এর সুগন্ধ ও স্বাদ বহুগুণ বেড়ে যায়।
সবজির আকার ছোট রাখুন: আলু ও শিম বা বরবটিগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কাটলে দ্রুত সেদ্ধ হয় এবং কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে সুবিধা হয়।
ভালো মানের অলিভ অয়েল ব্যবহার করুন : যেহেতু এতে খুব সামান্য উপকরণ ব্যবহার করা হয়, তাই ভালো স্বাদের জন্য উন্নত মানের এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ব্যবহারের চেষ্টা করবেন।
সূত্র: মাই সেফস অ্যাপ্রোন
