ঝটপট বানিয়ে ফেলুন চুকাই ফুলের ভর্তা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
চুকাই ফুল এখন বেশ পরিচিত। ‘চুকাই’ বা চুকোই বললে অনেকে নাও চিনতে পারেন এই ফুলকে। কিন্তু যদি বলি রোজেলা, বেশির ভাগ মানুষ একবারেই চিনে ফেলবেন একে। কালচে লাল এই ফুলটির রয়েছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা। এর টক, জ্যাম ও জেলি জনপ্রিয়। তবে সম্ভবত বেশি জনপ্রিয় এর চা। রোজেলা চা এখন কিনতে পাওয়া যায়। সে সব নয়। আমরা জানাতে চাচ্ছি, এই রোজেলা বা চুকাই দিয়ে ভর্তা খাওয়া যায়। তা বেশ সুস্বাদুও বটে। পেঁয়াজ-মরিচ ভর্তার সঙ্গে রোজেলা যোগ করুন। একেবারে নতুন এক স্বাদ পাবেন। আপনাদের জন্য রোজেলা ভর্তার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
রোজেলা সেদ্ধ ১০০ গ্রাম, ধনেপাতা কুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, টালা শুকনা মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কিউব করে কাটা আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ।
প্রণালি
রোজেলার দানা ফেলে পাপড়ি ধুয়ে সেদ্ধ করে নিন। কম পানি দিয়ে সেদ্ধ করুন, সেদ্ধ হতে হতেই যেন পানি শুকিয়ে যায়। এবার ধনেপাতা ও পেঁয়াজকুচি করে রাখুন। তারপর কাঁচা মরিচকুচি, টালা শুকনা মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিয়ে চটকে নিন। এরপর রোজেলা যোগ করে মেখে নিন। তারপর ধনেপাতাকুচি যোগ করে মেখে নিন। সব উপকরণ যেন নরম হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। সবশেষ সরিষার তেল দিয়ে মেখে নিন ভালো করে। তারপর গরম ভাতের সঙ্গে খেয়ে দেখুন!
