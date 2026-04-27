শিশুর হাতে স্মার্টফোন, আদর নাকি বিপদ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
শিশুদের স্ক্রিন টাইম বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সঙ্গে কাটানো সময় নিয়ে সচেতন হতে হবে। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক
বিভিন্ন ফিচার আর সুযোগ সমৃদ্ধ স্মার্টফোন এখন আমাদের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী। এর ব্যবহারে ছোটরাও পিছিয়ে নেই। কিন্তু প্রশ্নটি বারবার ফিরে এসেছে, শিশুর হাতে স্মার্টফোন আদর নাকি বিপদ? মানুষের জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সব সময় সুফল বয়ে আনে না। শিশুদের বেলায় সেটি বেশি সত্য। জীবন চলতে শেখার সময়ে তারা যদি ডিভাইস বন্দী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, সেটি তার জীবনের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না।

ডিজিটাল প্রযুক্তির এই যুগে শিশুদের হাতে স্মার্টফোন বা ট্যাব তুলে দেওয়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। খাওয়ানোর সময় অনেক অভিভাবক শিশুকে কার্টুন দেখতে বসিয়ে দেন। অথবা কোনো কাজে শিশুদের ব্যস্ত রাখতে স্মার্টফোন দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। করোনাকালের পর থেকে এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিনোদন বা শিক্ষার দোহাই দিয়ে আমরা কি শিশুদের শৈশব ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছি? বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুদের স্ক্রিন টাইম বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সঙ্গে কাটানো সময় নিয়ে সচেতন হতে হবে।

অতি ব্যবহারের কুফল

আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম শিশুদের জন্য শারীরিক ও মানসিক নানা সমস্যা তৈরি করে। এগুলোর মধ্যে প্রধান হলো—

স্থূলতা ও অনিয়মিত ঘুম: দীর্ঘক্ষণ বসে টিভি বা ভিডিও দেখার ফলে শিশুদের ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ ছাড়া স্ক্রিনের আলো ঘুমের স্বাভাবিক চক্র ব্যাহত করে। ফলে শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে এবং তার শরীরে ক্লান্তি ভর করে।

আচরণগত ও শিক্ষাগত সমস্যা: দিনে দুই ঘণ্টার বেশি স্ক্রিন ব্যবহার করলে শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ এবং মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। শোয়ার ঘরে টিভি বা কম্পিউটার থাকলে তা সরাসরি পড়াশোনার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বিকাশে বাধা: শিশুরা জগৎ চেনে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। স্ক্রিন টাইম সেই খেলার সময়টুকু কেড়ে নেয়, যা তাদের সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য ছিল।

বয়সভিত্তিক স্ক্রিন টাইম

জার্মানি এবং অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুদের বয়স অনুযায়ী ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। ৩ বছর পর্যন্ত বয়স জগৎ চেনার ও বোঝার সময়। জার্মান বিশেষজ্ঞরা এই সময় পর্যন্ত শিশুকে পুরোপুরি স্ক্রিন মুক্ত রাখার পরামর্শ দেন। ডব্লিউএইচওর মতে, ২ বছরের বেশি শিশুদের জন্য বড়জোর ১ ঘণ্টা সময় দেওয়া যেতে পারে। তবে কম হওয়াই ভালো। কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ের অর্থাৎ ৩ থেকে ৬ বছরের শিশুরা কল্পনা করতে শেখে। তাই দিনে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট স্ক্রিন টাইম তাদের জন্য যথেষ্ট। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া অর্থাৎ ৬ থেকে ৯ বছর বয়সের শিশুদের নৈতিক বোধ তৈরি হয়। তাই তাদের ইন্টারনেট বা টিভির ওপর ছেড়ে না দিয়ে বড়দের তত্ত্বাবধানে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট সময় দেওয়া যেতে পারে। ৯ থেকে ১৬ বছরের অর্থাৎ কৈশোরের শুরুর সময়টা ১ ঘণ্টা এবং বড়দের জন্য সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে যেকোনো স্ক্রিন দেখার জন্য। তবে এই সময়ে তারা কী দেখছে এবং কার সঙ্গে যোগাযোগ করছে, সেদিকে নজর রাখা জরুরি।

অভিভাবকেরা যা করতে পারেন

প্রযুক্তিকে পুরোপুরি বর্জন করা সম্ভব নয়, তবে কৌশলী হলে এর ক্ষতি কমানো সম্ভব। এর জন্য যা করবেন—

একসঙ্গে দেখুন

শিশু যখন কিছু দেখবে, তখন তার সঙ্গে অংশ নিন এবং সেটি নিয়ে আলোচনা করুন। এতে ভিডিওর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার ভুল ধারণা তৈরি হবে না।

শোয়ার ঘর টেক-মুক্ত রাখুন

শিশুদের শোয়ার ঘরে টিভি বা কম্পিউটার রাখবেন না। ড্রয়িংরুম বা এমন জায়গায় ডিভাইসগুলো রাখুন, যেখানে আপনার নজর থাকে।

খাওয়ার সময় ডিভাইস বন্ধ রাখুন

খাওয়ার সময় মোবাইল ফোন বা টিভি দেখার অভ্যাস শিশুদের ওজন বাড়িয়ে দেয়। এই সময়টুকু আলোচনার জন্য তুলে রাখুন।

রাত ৮টার পর সব ডিভাইস স্লিপ মোডে রাখুন

এ বিষয়ে কঠোর নিয়ম তৈরি করুন এবং মেনে চলতে শুরু করুন। মনে রাখবেন, শিশু আপনার উপদেশ শুনে নয়, বরং আপনার কাজ দেখে শিখবে। তাই বাবা-মাকেও নিজেদের স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

শিশুরা কি স্ক্রিন থেকে শিখতে পারে

গবেষণা বলছে, ২ বছরের কম বয়সী শিশুরা টিভি বা পর্দার বিষয়বস্তু বুঝতে পারে না। যদিও পর্দার উজ্জ্বল আলো বা শব্দ তাদের মনোযোগ ধরে রাখে। কিন্তু বাস্তব জগৎ এবং পর্দার জগতের মধ্যে পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা তাদের থাকে না। তারা ভালো শেখে বাবা-মা বা যত্নকারীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এবং খেলার মাধ্যমে। সরাসরি মিথস্ক্রিয়া পর্দার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর এবং সমৃদ্ধ। ২ বছর বয়সের পর থেকে মানসম্মত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শিশুদের ভাষা ও সাক্ষরতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় বা শব্দ চেনার ক্ষেত্রে কার্যকর অ্যাপ বা ই-বুক ব্যবহার করতে দিতে পারেন। তবে শর্ত হলো, এই সময় কোনো বড় মানুষকে সঙ্গে থাকতে হবে। যখন একজন বয়স্ক ব্যক্তি শিশুর সঙ্গে পর্দার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন, তখনই শুধু সেটি প্রকৃত শিক্ষায় রূপান্তরিত হয়।

অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহারের ঝুঁকি

বিভিন্ন ডিভাইসের স্ক্রিন অতিরিক্ত দেখার ফলে শিশুদের বিকাশে বেশ কিছু বড় ঝুঁকি তৈরি হয়। যেমন—

ভাষার বিকাশে দেরি হওয়া: যেসব শিশু দিনে ২ ঘণ্টার বেশি পর্দায় চোখ রাখে, তাদের কথা বলা শিখতে দেরি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

মনোযোগের ঘাটতি: দিনে ৭ ঘণ্টার বেশি স্ক্রিন ব্যবহার শিশুদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা বা ‘অ্যাটেনশন স্প্যান’ কমিয়ে দেয়।

পারিবারিক দূরত্ব: ঘরে সারাক্ষণ ব্যাকগ্রাউন্ডে টিভি চললে বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে কথোপকথনের গুণগত মান কমে যায়, যা শিশুর শব্দভান্ডার বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

বই বনাম ই-বুক: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কাগুজে বই পড়ার সময় বাবা-মা যে পরিমাণ আলাপচারিতা করেন, ই-বুক পড়ার সময় তা কমে যায়। ই-বুকের অতিরিক্ত শব্দ বা অ্যানিমেশন অনেক সময় শিশুর মূল গল্পের ওপর মনোযোগ নষ্ট করে দেয়।

অন্ধকারে আলো

মনে রাখতে হবে, সব প্রযুক্তিই খারাপ নয়। ইন্টারনেটে অনেক চমৎকার শেখার মাধ্যমও আছে। ভাষা শেখা, নতুন নতুন তথ্য জানা কিংবা দূরে থাকা প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর প্রযুক্তি আছে এখন। তবে মূল লক্ষ্য হতে হবে, প্রযুক্তি যেন শিশুর দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত না হয়। শৈশব হোক ছোঁয়া, অনুভব এবং খেলার মাধ্যমে জগৎ চেনার সময়, শুধু একটি কাচের পর্দার ভেতর বন্দী থাকার নাম নয়।

সূত্র: মায়ো ক্লিনিক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ, ডয়চে ভেলে

