পেরুর মাংসের পদ লোমো সালতাদো

বাঙালির খাবার টেবিলে ভাত আর মাংসের জুটি চিরচেনা। তবে সেই পরিচিত স্বাদে যদি যোগ হয় পেরুর রান্নার ভিন্নধর্মী ছোঁয়া, তাহলে কেমন হয়? ঝটপট রান্না, মসলার সুগন্ধ আর গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশনের কারণে লোমো সালতাদো হতে পারে এমনই এক মজার আয়োজন। গরুর মাংসের টুকরার সঙ্গে পেঁয়াজ, টমেটো, সয়া সস এবং বিভিন্ন মসলার মিশেলে তৈরি এই পদে আছে একই সঙ্গে ঝাল ও টক স্বাদ।
গরুর মাংস ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টি, টমেটো ২টি, কাঁচা মরিচ ১টি, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, অলিভ অয়েল ২ টেবিল চামচ, সয়া সস ৪ টেবিল চামচ, ভিনেগার ৪ টেবিল চামচ, ধনেপাতা পরিমাণমতো, গোলমরিচ ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো।
গরুর মাংস ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিন। এতে জিরা গুঁড়া, লবণ, গোলমরিচ, ভিনেগার, অলিভ অয়েল ও সয়া সস মিশিয়ে প্রায় ১০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন। এবার কড়াইয়ে তেল গরম করে আলুর মোটা টুকরাগুলো ভেজে মচমচে করে তুলে রাখুন। তারপর একটি কড়াইয়ে ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল খুব ভালোভাবে গরম করুন। মেরিনেট করা গরুর মাংস থেকে অতিরিক্ত তরল ঝরিয়ে উচ্চ আঁচে ৪ থেকে ৫ মিনিট ভাজুন। মাংসের বাইরের অংশ ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে এলে তুলে রাখুন একই কড়াইয়ে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ ও রসুন ১ মিনিট নেড়ে ভাজুন। এরপর বিফ স্টক ঢেলে দিন। টমেটো যোগ করে আরও ৩০ সেকেন্ড রান্না করুন। এবার ভাজা বিফ ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিয়ে উচ্চ আঁচে দ্রুত নেড়ে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে লোমো সালতাদো।
লোমো সালতাদো গরম-গরম পরিবেশন করা ভালো। প্লেটে প্রথমে সাদা ভাত দিয়ে তার ওপর সুগন্ধি ও সয়া সসে মাখা মাংসের মিশ্রণ দিন।
সূত্র: ইট পেরু
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