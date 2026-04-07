Ajker Patrika
রেসিপি

গরমের আরামে খান রঙিন ফল দিয়ে দই-চিড়া

ফিচার ডেস্ক
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

দিন দিন গরম বাড়ছে। সকাল বা বিকেলের নাশতায় ভাজাভুজির পরিবর্তে শরীর ঠান্ডা করা খাবারের কথাই ভাবছেন? বিভিন্ন ধরনের ফল দিয়ে খেতে পারেন দই-চিড়া। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

লাল চিড়া দুই কাপ, মিষ্টি দই এক কাপ, টক দই আধা কাপ, নলেন গুড় ২-৪ টেবিল চামচ, কিউই একটা, মালটা একটা, স্ট্রবেরি ছয়টা, পানি ২ কাপ।

প্রণালি

লাল চিড়া ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। ফল ধুয়ে কেটে রাখুন। সার্ভিং ডিশে ভেজানো চিড়া রেখে মিষ্টি দই, টক দই, স্ট্রবেরি, মালটা, কিউই নরমাল ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল গরমের আরামের খাবার।

