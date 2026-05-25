কোরবানির মাংস বানানোর সরঞ্জাম

ছবি: আজকের পত্রিকা

কোরবানির ঈদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার তালিকায় পশু কোরবানি ও মাংস বানানোর বিভিন্ন সরঞ্জাম, দা, বঁটি, ছুরি, চাপাতি ইত্যাদি তো থাকেই। জেনে নিন এগুলো কোথায় কেমন দামে পাওয়া যায়।

যেখানে পাবেন

যেকোনো শহরে একটি পুরোনো কামারপট্টি থাকে। সেখানে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ঢাকার কারওয়ান বাজারের কামারপট্টি, খিলগাঁও ফ্লাইওভারের নিচে কামারপট্টি, কাপ্তানবাজার, নিউমার্কেট ও পুরান ঢাকার চকবাজারে পাওয়া যায় মাংস কাটার দা, ছুরি, বঁটি, চাকু ইত্যাদি।

দরদাম

  • কোরবানির পশুর চামড়া ছাড়ানোর জন্য বড় ছুরির দাম পড়বে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। এ ছাড়া আকার ও মান অনুযায়ী অন্যান্য ছুরির দাম পড়বে ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা।
  • চাপাতির দাম নির্ধারিত হয় লোহার ওজনের ওপর নির্ভর করে। প্রতি কেজি চাপাতির দাম ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা।
  • মাংস টুকরা করার জন্য় বাজারে ভালো মানের বড় বঁটির দাম পড়বে প্রায় ২ হাজার টাকা। এ ছাড়া মান অনুযায়ী ৫০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকায় বঁটি কেনা যাবে।
  • দা প্রতি কেজি পড়বে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা।
  • পুরোনো ছুরি, চাপাতি ও দা-বঁটি ধার করতে অনেক দোকান ও অনলাইনে পাওয়া যাবে স্মার্ট শার্পনার।

