Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

অষ্টমীর নিরামিষে মন কাড়বে তিন পদ

ফিচার ডেস্ক
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

অষ্টমীর দিন নিরামিষে মুখরোচক কী খাবার রাঁধা যায়, তা–ই কি ভাবছেন? সুস্বাদু তিনটি নিরামিষের ছবিসহ রেসিপি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

ঝাল ঝাল আলুভাজা

উপকরণ

আলু ৫০০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো, হলুদগুঁড়া এক চিমটি, ভাজা মরিচগুঁড়া হাফ চা-চামচ, বিট লবণ হাফ চা-চামচ, চাট মসলা হাফ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।

প্রণালি

আলু খোসা ফেলে দিয়ে কেটে পানিতে ভিজিয়ে নিন। পরে চুলায় হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে হলুদের গুঁড়া এক চিমটি দিয়ে আলু ৫ মিনিট সেদ্ধ করুন। পরে পানি ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে সায়াবিন তেল গরম হলে আলু মচমচে সোনালি করে ভেজে তুলুন। এবার সারভিং ডিশে আলুভাজা, বিট লবণ চাট মসলাভাজা মরিচগুঁড়া ছিটিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল ঝাল ঝাল আলুভাজা।

ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

বেগুনের কোর্মা

উপকরণ

বেগুন ৫০০ গ্রাম, টমেটো ২টি, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, তেজপাতা ২টি, টক দই ২ টেবিল চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, হলুদ ও কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ করে, ঘি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, গরম মসলাগুঁড়া আধা চা-চামচ, হিং ১ চিমটি।

প্রণালি

বেগুন লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন। লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলুন। কড়াইতে সাদা তেল গরম হলে এলাচ ও দারুচিনি, তেজপাতা ও হিং দিন। পরে সব বাটা মসলা দিয়ে দই দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে চিনি দিন। সামান্য পানি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা টমেটো ও বেগুন দিন। মাখো মাখো হলে নামানোর আগে ঘি ও জয়ত্রীগুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল বেগুনের কোর্মা।

ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

দই পটোল

উপকরণ

পটোল ৫০০ গ্রাম, টক দই ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, ধনেবাটা ১ চা-চামচ, হলুদবাটা ২ চা-চামচ, গরম মসলা আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ, ঘি আধা কাপ, লবণ ও চিনি পরিমাণমতো।

প্রণালি

আস্ত পটোলের খোসা ছাড়িয়ে নিন। তেলে সামান্য ভেজে নিন। কড়াইয়ে ঘি গরম হলে পেঁয়াজ ভেজে সোনালি করে নিন। এবার সব মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে দই দিয়ে আবারও কষিয়ে চিনি দিন। তারপর পটোল দিন। মসলা ফুটে উঠলে গরম মসলা দিয়ে আরও ২-১ মিনিট রান্না করুন। পটোল নরম হলে ও গা মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল দই পটোল।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, অপবাদে কেঁদেছেন কর্মচারীও

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: ‘ভুয়া ধর্ষণ’ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন হান্নান মাসউদ

মিশিগানের গির্জায় হামলাকারী ইরাক যুদ্ধের সৈনিক, অর্থসংকটে হাতও পেতেছিলেন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

সম্পর্কিত

অষ্টমীর নিরামিষে মন কাড়বে তিন পদ

অষ্টমীর নিরামিষে মন কাড়বে তিন পদ

দেবীরূপে নেটিজেনদের কাছে ধরা দিলেন ঋতাভরী চক্রবর্তী

দেবীরূপে নেটিজেনদের কাছে ধরা দিলেন ঋতাভরী চক্রবর্তী

আটপৌরে লাল-সাদায় পূজার আনন্দসাজ

আটপৌরে লাল-সাদায় পূজার আনন্দসাজ

পূজায় পাতে থাকুক ভিন্ন স্বাদের খাবার

পূজায় পাতে থাকুক ভিন্ন স্বাদের খাবার