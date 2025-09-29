অষ্টমীর নিরামিষে মন কাড়বে তিন পদ

ফিচার ডেস্ক
অষ্টমীর দিন নিরামিষে মুখরোচক কী খাবার রাঁধা যায়, তা–ই কি ভাবছেন? সুস্বাদু তিনটি নিরামিষের ছবিসহ রেসিপি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
ঝাল ঝাল আলুভাজা
উপকরণ
আলু ৫০০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো, হলুদগুঁড়া এক চিমটি, ভাজা মরিচগুঁড়া হাফ চা-চামচ, বিট লবণ হাফ চা-চামচ, চাট মসলা হাফ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি
আলু খোসা ফেলে দিয়ে কেটে পানিতে ভিজিয়ে নিন। পরে চুলায় হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে হলুদের গুঁড়া এক চিমটি দিয়ে আলু ৫ মিনিট সেদ্ধ করুন। পরে পানি ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে সায়াবিন তেল গরম হলে আলু মচমচে সোনালি করে ভেজে তুলুন। এবার সারভিং ডিশে আলুভাজা, বিট লবণ চাট মসলাভাজা মরিচগুঁড়া ছিটিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল ঝাল ঝাল আলুভাজা।
বেগুনের কোর্মা
উপকরণ
বেগুন ৫০০ গ্রাম, টমেটো ২টি, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, তেজপাতা ২টি, টক দই ২ টেবিল চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, হলুদ ও কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ করে, ঘি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, গরম মসলাগুঁড়া আধা চা-চামচ, হিং ১ চিমটি।
প্রণালি
বেগুন লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন। লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলুন। কড়াইতে সাদা তেল গরম হলে এলাচ ও দারুচিনি, তেজপাতা ও হিং দিন। পরে সব বাটা মসলা দিয়ে দই দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে চিনি দিন। সামান্য পানি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা টমেটো ও বেগুন দিন। মাখো মাখো হলে নামানোর আগে ঘি ও জয়ত্রীগুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল বেগুনের কোর্মা।
দই পটোল
উপকরণ
পটোল ৫০০ গ্রাম, টক দই ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, ধনেবাটা ১ চা-চামচ, হলুদবাটা ২ চা-চামচ, গরম মসলা আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ, ঘি আধা কাপ, লবণ ও চিনি পরিমাণমতো।
প্রণালি
আস্ত পটোলের খোসা ছাড়িয়ে নিন। তেলে সামান্য ভেজে নিন। কড়াইয়ে ঘি গরম হলে পেঁয়াজ ভেজে সোনালি করে নিন। এবার সব মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে দই দিয়ে আবারও কষিয়ে চিনি দিন। তারপর পটোল দিন। মসলা ফুটে উঠলে গরম মসলা দিয়ে আরও ২-১ মিনিট রান্না করুন। পটোল নরম হলে ও গা মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল দই পটোল।
অষ্টমীর দিন নিরামিষে মুখরোচক কী খাবার রাঁধা যায়, তা–ই কি ভাবছেন? সুস্বাদু তিনটি নিরামিষের ছবিসহ রেসিপি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
ঝাল ঝাল আলুভাজা
উপকরণ
আলু ৫০০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো, হলুদগুঁড়া এক চিমটি, ভাজা মরিচগুঁড়া হাফ চা-চামচ, বিট লবণ হাফ চা-চামচ, চাট মসলা হাফ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি
আলু খোসা ফেলে দিয়ে কেটে পানিতে ভিজিয়ে নিন। পরে চুলায় হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে হলুদের গুঁড়া এক চিমটি দিয়ে আলু ৫ মিনিট সেদ্ধ করুন। পরে পানি ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে সায়াবিন তেল গরম হলে আলু মচমচে সোনালি করে ভেজে তুলুন। এবার সারভিং ডিশে আলুভাজা, বিট লবণ চাট মসলাভাজা মরিচগুঁড়া ছিটিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল ঝাল ঝাল আলুভাজা।
বেগুনের কোর্মা
উপকরণ
বেগুন ৫০০ গ্রাম, টমেটো ২টি, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, তেজপাতা ২টি, টক দই ২ টেবিল চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, হলুদ ও কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ করে, ঘি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, গরম মসলাগুঁড়া আধা চা-চামচ, হিং ১ চিমটি।
প্রণালি
বেগুন লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন। লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলুন। কড়াইতে সাদা তেল গরম হলে এলাচ ও দারুচিনি, তেজপাতা ও হিং দিন। পরে সব বাটা মসলা দিয়ে দই দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে চিনি দিন। সামান্য পানি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা টমেটো ও বেগুন দিন। মাখো মাখো হলে নামানোর আগে ঘি ও জয়ত্রীগুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল বেগুনের কোর্মা।
দই পটোল
উপকরণ
পটোল ৫০০ গ্রাম, টক দই ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, ধনেবাটা ১ চা-চামচ, হলুদবাটা ২ চা-চামচ, গরম মসলা আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ, ঘি আধা কাপ, লবণ ও চিনি পরিমাণমতো।
প্রণালি
আস্ত পটোলের খোসা ছাড়িয়ে নিন। তেলে সামান্য ভেজে নিন। কড়াইয়ে ঘি গরম হলে পেঁয়াজ ভেজে সোনালি করে নিন। এবার সব মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে দই দিয়ে আবারও কষিয়ে চিনি দিন। তারপর পটোল দিন। মসলা ফুটে উঠলে গরম মসলা দিয়ে আরও ২-১ মিনিট রান্না করুন। পটোল নরম হলে ও গা মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল দই পটোল।
প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ছোট দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনি। সেই দেশের সিনেমা ‘পাপা বুকা’ এই প্রথম অস্কারের দৌড়ে। ফিচার ফিল্ম সেকশনে মনোনয়ন পেয়েছে এই সিনেমাটি। সিনেমাটি ভারতের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে। সেই সিনেমায় অভিনয় করেছেন বঙ্গতনয়া অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী।২ ঘণ্টা আগে
পূজার কোন দিন কী পোশাক পরা হবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা তো আগেই শুরু হয়ে গেছে। পূজায় যত রঙিন পোশাকই পরুন না কেন, লাল-সাদা জুটির আবেদনই আলাদা। উৎসবে একটু সাবেকি ধাঁচের সাজসজ্জা যাঁদের মনঃপূত, তাঁরা তো বটেই; যাঁরা নিত্যনতুন ট্রেন্ডে গা ভাসান, তাঁদেরও ‘না’ নেই চিরন্তন এই রঙের মেলবন্ধনে।৭ ঘণ্টা আগে
শাস্ত্রাচার শেষে হরেক রকম খাবারের আয়োজন হবে বাড়িতে। তাহলেই-না উৎসবের আমেজ আসবে। নানা খাবারের ঘ্রাণ ছুটবে হেঁশেল থেকে, তবেই-না পূর্ণতা! লুচি, তরকারি আর মাংস এগুলো থাকবে। কিন্তু একটু স্বাদ বদলও তো করতে হবে। সাধারণ উপকরণ দিয়ে রান্না করেই উৎসবে প্রিয় মানুষের চমকে দিতে হবে।৮ ঘণ্টা আগে
পূজার ৫ দিন সেজেগুজে ঘুরে বেড়ানোর পর ত্বকের দেখভালের কথা ভুলে যাবেন না যেন। দশমীতে সিঁদুর খেলার পর ঠিকঠাক ত্বক ডিপ ক্লিনের কথা মনে রাখতে হবে। ওই যে দিন শেষে একটাই কথা, পরিচ্ছন্নতাই সুন্দর ত্বকের রহস্য।৯ ঘণ্টা আগে