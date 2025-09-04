Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

গরম ভাতের সঙ্গে সুস্বাদু সর্ষে চিংড়ি

ফিচার ডেস্ক
রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা।
রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা।

সর্ষে ইলিশ তো অনেক খেয়েছেন, সর্ষে চিংড়ি রেঁধেছেন কখনো? গরম ভাতের সঙ্গে বেশ জমে যায় কিন্তু। আপনাদের জন্য সর্ষে চিংড়ির রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

চিংড়ি ৬ পিস, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, ৫ থেকে ৬টা কাঁচা মরিচ ফালি, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি বাদামি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে চিংড়ি দিয়ে নেড়ে সরিষাবাটা, কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে আবারও নেড়ে ৪ থেকে ৫ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন। এবার গরম-গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু সর্ষে চিংড়ি।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

গরম ভাতের সঙ্গে সুস্বাদু সর্ষে চিংড়ি

গরম ভাতের সঙ্গে সুস্বাদু সর্ষে চিংড়ি

কেন পর্যটকেরা বারবার ফিরে যায় ভিয়েতনামে

কেন পর্যটকেরা বারবার ফিরে যায় ভিয়েতনামে

হেঁটেছি ৬ হাজার কিলোমিটার, ঘুরেছি ১২টি দেশ

হেঁটেছি ৬ হাজার কিলোমিটার, ঘুরেছি ১২টি দেশ

হাইলের গ্রামীণ পর্যটন প্রকৃতি, শান্তি আর ঐতিহ্যের অনন্য মেলবন্ধন

হাইলের গ্রামীণ পর্যটন প্রকৃতি, শান্তি আর ঐতিহ্যের অনন্য মেলবন্ধন