রাতের খাবারে রাখতে পারেন চিচিঙ্গা দিয়ে মেনি মাছ

ফিচার ডেস্ক
রাতের জন্য এক পদের তরকারি রান্না করার কথা ভাবছেন? বাড়িতে চিচিঙ্গা ও মেনি মাছ থাকলে এ দুটো দিয়ে এক অসাধারণ পদ রেঁধে ফেলতে পারেন। আপনাদের জন্য চিচিঙ্গা দিয়ে মেনি মাছ রান্নার সহজ রেসিপি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
চিচিঙ্গা ৫০০ গ্রাম, মেনি মাছ ৩০০ গ্রাম, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও ধনিয়াগুঁড়া এক চা-চামচ করে, কাঁচা মরিচ ফালি পাঁচ থেকে ছয়টা, ধনেপাতাকুচি দুই টেবিল চামচ এবং লবণ স্বাদমতো।
প্রণালি
চিচিঙ্গা খোসা ফেলে লম্বা করে কেটে ধুয়ে রাখুন। মাছ ধুয়ে নিন। হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে চিচিঙ্গা ভাপিয়ে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে আদা ও রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনিয়াগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে উঠিয়ে রাখুন অন্য বাটিতে। এবার চিচিঙ্গা দিয়ে সামান্য কষিয়ে পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিন। তারপর কষানো মাছ দিয়ে কাঁচা মরিচ ফালি ও ধনেপাতাকুচি দিয়ে আবারও সামান্য নেড়ে হয়ে এলে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল চিচিঙ্গা দিয়ে মেনি মাছ।
