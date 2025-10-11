সকালের নাশতায় খান কাবলি ছোলার ঘুগনি

ফিচার ডেস্ক
সকালের নাশতায় রোজ কি রুটির সঙ্গে আলুভাজি খেতে ভালো লাগে? কোনো একদিন সকালে বানিয়ে ফেলুন ফুলকো লুচি, আর সঙ্গে থাকতে পারে কাবলি ছোলার ঘুগনি। আপনাদের জন্য কাবলি ছোলার ঘুগনির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কাবলি ছোলা ২০০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, গাজর ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, পাঁচফোড়নগুঁড়া ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ২ টেবিল চামচ, বিলাতি ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, চিনি আধা চা-চামচ।
প্রণালি
কাবলি ছোলা সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন পানিতে। পরে সেদ্ধ করে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে হালকা ভেজে আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার আলু, গাজর আর সামান্য পানি দিয়ে আবারও কষিয়ে ছোলা সেদ্ধ দিয়ে নেড়েচেড়ে ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে গরমমসলাগুঁড়া, কাঁচা মরিচকুচি, চিনি ও বিলাতি ধনেপাতাকুচি, জিরাগুঁড়া, পাঁচফোড়ন দিয়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল কাবলি ছোলার ঘুগনি।
সকালের নাশতায় রোজ কি রুটির সঙ্গে আলুভাজি খেতে ভালো লাগে? কোনো একদিন সকালে বানিয়ে ফেলুন ফুলকো লুচি, আর সঙ্গে থাকতে পারে কাবলি ছোলার ঘুগনি। আপনাদের জন্য কাবলি ছোলার ঘুগনির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কাবলি ছোলা ২০০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, গাজর ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, পাঁচফোড়নগুঁড়া ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ২ টেবিল চামচ, বিলাতি ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, চিনি আধা চা-চামচ।
প্রণালি
কাবলি ছোলা সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন পানিতে। পরে সেদ্ধ করে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে হালকা ভেজে আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার আলু, গাজর আর সামান্য পানি দিয়ে আবারও কষিয়ে ছোলা সেদ্ধ দিয়ে নেড়েচেড়ে ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে গরমমসলাগুঁড়া, কাঁচা মরিচকুচি, চিনি ও বিলাতি ধনেপাতাকুচি, জিরাগুঁড়া, পাঁচফোড়ন দিয়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল কাবলি ছোলার ঘুগনি।
আজ আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলো ১১ অক্টোবর দিনটিকে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালন করে। আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘দ্য গার্ল, আই অ্যাম দ্য চেঞ্জ লিড: গার্লস অন দ্য ফ্রন্টলাইনস অব ক্রাইসিস’ বা ‘আমি সেই মেয়ে, আমিই পরিবর্তনের...২ ঘণ্টা আগে
বাড়িতে থাকলে সকালে উঠেই চা বা কফি পান করা অনেকের প্রধান অভ্যাস। কোথাও ছুটিতে গেলেও সেই অভ্যাস ছাড়তে পারেন না তাঁরা। ভ্রমণের সময় হোটেলের যে কক্ষে থাকেন, সকালে উঠে সেখানেই সকালের চা-কফির পর্ব সেরে নিতে চান অনেকে। কিন্তু আপনি কি জানেন, কেটলি কতটা স্বাস্থ্যসম্মত? পরের বার যখন কোনো হোটেল রুমে থাকবেন..৩ ঘণ্টা আগে
রক্তে শর্করা বা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখা শুধু ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য নয়। সুস্থ থাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদে রোগ প্রতিরোধের জন্যও এটি সমান জরুরি। আমাদের অনেকের ধারণা, ‘আমি তো বেশি মিষ্টি খাই না, তাহলে রক্তে শর্করা বেড়ে যাবে কেন?’ কিন্তু আসল সমস্যা হলো কিছু সাধারণ দৈনন্দিন অভ্যাস। যেগুলো আমরা...৫ ঘণ্টা আগে
পানামার ছোট্ট পাহাড়ি শহর বোকে। এখানে কফিকে কেবল পানীয় বললে ভুল হবে। এটি একধরনের শিল্প এবং বিলাসিতার মিশ্রণ। বিলাসিতা বলছি; কারণ, এখানে উৎপাদিত হয় বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি—গেইশা। যার প্রতি কেজি ৩০ হাজার মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩৬ লাখ টাকা। এর কারণ শুধু কফির স্বাদ নয়, এর উৎপাদন উৎস, চাষের...৭ ঘণ্টা আগে