Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

সকালের নাশতায় খান কাবলি ছোলার ঘুগনি

ফিচার ডেস্ক
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

সকালের নাশতায় রোজ কি রুটির সঙ্গে আলুভাজি খেতে ভালো লাগে? কোনো একদিন সকালে বানিয়ে ফেলুন ফুলকো লুচি, আর সঙ্গে থাকতে পারে কাবলি ছোলার ঘুগনি। আপনাদের জন্য কাবলি ছোলার ঘুগনির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

কাবলি ছোলা ২০০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, গাজর ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, পাঁচফোড়নগুঁড়া ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ২ টেবিল চামচ, বিলাতি ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, চিনি আধা চা-চামচ।

প্রণালি

কাবলি ছোলা সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন পানিতে। পরে সেদ্ধ করে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে হালকা ভেজে আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার আলু, গাজর আর সামান্য পানি দিয়ে আবারও কষিয়ে ছোলা সেদ্ধ দিয়ে নেড়েচেড়ে ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে গরমমসলাগুঁড়া, কাঁচা মরিচকুচি, চিনি ও বিলাতি ধনেপাতাকুচি, জিরাগুঁড়া, পাঁচফোড়ন দিয়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল কাবলি ছোলার ঘুগনি।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

সম্পর্কিত

সকালের নাশতায় খান কাবলি ছোলার ঘুগনি

সকালের নাশতায় খান কাবলি ছোলার ঘুগনি

‘আমি সেই মেয়ে, আমিই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিই’

‘আমি সেই মেয়ে, আমিই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিই’

হোটেল রুমের কেটলি ব্যবহার করবেন কি না

হোটেল রুমের কেটলি ব্যবহার করবেন কি না

কম মিষ্টি খাওয়ায়ও রক্তে শর্করা বাড়ছে? ৮ কারণ জেনে নিন

কম মিষ্টি খাওয়ায়ও রক্তে শর্করা বাড়ছে? ৮ কারণ জেনে নিন