সকালের নাশতায় হয়ে যাক গরম লুচির সঙ্গে মাখো মাখো আলু ভাজা

ফিচার ডেস্ক
রোজ সকালে রুটি খেতে কার ভালো লাগে? একদিন ভোরে উঠে মনমতো লুচি তো তৈরি করতেই পারেন। লুচির সঙ্গে নিশ্চয়ই আলুভাজি খেতে ভালো লাগবে না। একটু ভিন্ন স্বাদেই না হয় তৈরি করে নিলেন মাখো মাখো আলু ভাজা! আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

আলু ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ, কালোজিরা আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ করে, টমেটো স্লাইস ২টা, বিট লবণ ও লবণ স্বাদমতো, পাঁচফোড়ন আধা চা-চামচ, গরম মসলার গুঁড়ো আধা চা-চামচ, টমেটো সাজানোর জন্য একটা।

প্রণালি

আলুর খোসা ফেলে স্লাইস করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। টমেটো গোল স্লাইস করে কেটে রাখুন। কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে কালোজিরার ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে সামান্য ভেজে, আলু দিয়ে কম তাপে ঢাকনাসহ ভেজে নিন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিন। এরপর টমেটো স্লাইস দিন। আলু ও টমেটোর পানি থেকে যে পানি বের হবে, তা দিয়েই আলু সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়ো আর বিট লবণ, সাদা লবণ দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। নামানোর আগে পাঁচফোড়ন গরম মসলার গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন। লুচির সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

