বাড়িতেই তৈরি করুন ভিন্ন স্বাদের নেহারি

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ২৪
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
নেহারিপ্রেমীরা রেস্তোরাঁয় গিয়েও নেহারি চেখে দেখতে ভোলেন না। ছুটির দিন সকালে বাড়িতেই যদি পরোটা বা নান রুটি দিয়ে নেহারি খেতে চান, তাহলে এবার একটু ভিন্ন রেসিপিতেই রেঁধে নিতে পারেন। আপনাদের জন্য ভিন্ন স্বাদের নেহারির রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

গরুর পায়া ২টি; আদা ও রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ; হলুদ, মরিচ ও ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ করে; পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ; জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ; চিনি ও টেস্টিং সল্ট ১ চা চামচ; গরম মসলা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ; দুধ ৪ টেবিল চামচ; বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ; লবণ স্বাদমতো; পানি ২ লিটার; বুটের ডাল সেদ্ধ ২ কাপ; সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ; কেওড়া জল ১ চা চামচ; কাঁচা মরিচ ৫-৬টি এবং আদা ও পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ।

প্রণালি

গরুর পায়া ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এরপর গরম পানি দিয়ে আরও একবার ধুয়ে নিন। হাঁড়িতে সয়াবিন তেল গরম হলে এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে ফোড়ন দিন। এবার আদা ও রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, বাদাম বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার গরুর পায়া আর পানি দিয়ে ভালো করে রান্না করুন ৩-৪ ঘণ্টা।

এরপর জিরার গুঁড়া, চিনি, টেস্টিং সল্ট, গরম মসলা গুঁড়া, দুধ ও কেওড়া জল দিয়ে ঢাকনাসহ আরও অল্প কিছু সময় রান্না করুন। এবার বুটের ডাল সেদ্ধ দিয়ে ৩০ মিনিট রান্না করুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও আদা কুচি বাদামি করে ভেজে রান্না করা নেহারিতে ঢেলে দিন। ব্যস, রান্না হয়ে গেল সুস্বাদু ডালে-ঝালে নেহারি।

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

বাড়িতেই তৈরি করুন ভিন্ন স্বাদের নেহারি

ঘরের একঘেয়েমি দূর হবে এই কয়েকটি উপায়ে

কেমন হবে ঘুরতে যাওয়ার শাড়ি

সুখী হওয়ার সূত্র জানালেন বিজ্ঞানীরা

