বাড়িতেই তৈরি করুন ভিন্ন স্বাদের নেহারি

ফিচার ডেস্ক
নেহারিপ্রেমীরা রেস্তোরাঁয় গিয়েও নেহারি চেখে দেখতে ভোলেন না। ছুটির দিন সকালে বাড়িতেই যদি পরোটা বা নান রুটি দিয়ে নেহারি খেতে চান, তাহলে এবার একটু ভিন্ন রেসিপিতেই রেঁধে নিতে পারেন। আপনাদের জন্য ভিন্ন স্বাদের নেহারির রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
গরুর পায়া ২টি; আদা ও রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ; হলুদ, মরিচ ও ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ করে; পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ; জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ; চিনি ও টেস্টিং সল্ট ১ চা চামচ; গরম মসলা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ; দুধ ৪ টেবিল চামচ; বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ; লবণ স্বাদমতো; পানি ২ লিটার; বুটের ডাল সেদ্ধ ২ কাপ; সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ; কেওড়া জল ১ চা চামচ; কাঁচা মরিচ ৫-৬টি এবং আদা ও পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ।
প্রণালি
গরুর পায়া ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এরপর গরম পানি দিয়ে আরও একবার ধুয়ে নিন। হাঁড়িতে সয়াবিন তেল গরম হলে এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে ফোড়ন দিন। এবার আদা ও রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, বাদাম বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার গরুর পায়া আর পানি দিয়ে ভালো করে রান্না করুন ৩-৪ ঘণ্টা।
এরপর জিরার গুঁড়া, চিনি, টেস্টিং সল্ট, গরম মসলা গুঁড়া, দুধ ও কেওড়া জল দিয়ে ঢাকনাসহ আরও অল্প কিছু সময় রান্না করুন। এবার বুটের ডাল সেদ্ধ দিয়ে ৩০ মিনিট রান্না করুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও আদা কুচি বাদামি করে ভেজে রান্না করা নেহারিতে ঢেলে দিন। ব্যস, রান্না হয়ে গেল সুস্বাদু ডালে-ঝালে নেহারি।
নেহারিপ্রেমীরা রেস্তোরাঁয় গিয়েও নেহারি চেখে দেখতে ভোলেন না। ছুটির দিন সকালে বাড়িতেই যদি পরোটা বা নান রুটি দিয়ে নেহারি খেতে চান, তাহলে এবার একটু ভিন্ন রেসিপিতেই রেঁধে নিতে পারেন। আপনাদের জন্য ভিন্ন স্বাদের নেহারির রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
গরুর পায়া ২টি; আদা ও রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ; হলুদ, মরিচ ও ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ করে; পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ; জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ; চিনি ও টেস্টিং সল্ট ১ চা চামচ; গরম মসলা গুঁড়া ১ টেবিল চামচ; দুধ ৪ টেবিল চামচ; বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ; লবণ স্বাদমতো; পানি ২ লিটার; বুটের ডাল সেদ্ধ ২ কাপ; সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ; কেওড়া জল ১ চা চামচ; কাঁচা মরিচ ৫-৬টি এবং আদা ও পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ।
প্রণালি
গরুর পায়া ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এরপর গরম পানি দিয়ে আরও একবার ধুয়ে নিন। হাঁড়িতে সয়াবিন তেল গরম হলে এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে ফোড়ন দিন। এবার আদা ও রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, বাদাম বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার গরুর পায়া আর পানি দিয়ে ভালো করে রান্না করুন ৩-৪ ঘণ্টা।
এরপর জিরার গুঁড়া, চিনি, টেস্টিং সল্ট, গরম মসলা গুঁড়া, দুধ ও কেওড়া জল দিয়ে ঢাকনাসহ আরও অল্প কিছু সময় রান্না করুন। এবার বুটের ডাল সেদ্ধ দিয়ে ৩০ মিনিট রান্না করুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও আদা কুচি বাদামি করে ভেজে রান্না করা নেহারিতে ঢেলে দিন। ব্যস, রান্না হয়ে গেল সুস্বাদু ডালে-ঝালে নেহারি।
দীর্ঘদিন একইভাবে সাজানো বাড়িতে থাকতে থাকতে একঘেয়ে লাগাটা তো স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে ঘরে একটু বদল আনলে কিন্তু একঘেয়েমি কাটানো সহজ হয়। আমাদের জীবনীশক্তির অনেকটাই আসে এ ঘর থেকে। তাই ঘর ও মনে চনমনেভাব ফিরিয়ে আনতে বা পুরোনো বাড়িকে নতুন আমেজ এনে দিতে পারেন মাত্র কয়েকটি কাজ করে।২ ঘণ্টা আগে
কোথাও বেড়াতে গেলে কী পরলে ভালো হয়—বেশির ভাগ সময় এটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। শাড়িপ্রেমী নারীদের বড় প্রশ্ন, শাড়ি পরে কি ঘোরা যায় না? উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই যায়, যদি আপনি বেছে নেন হালকা ও নরম ধাঁচের শাড়ি।৪ ঘণ্টা আগে
সমস্যার মূল হলো, আমরা ভাবি যে সুখ আসে আমাদের পরিবেশ পরিবর্তনের মাধ্যমে। সুখের এক বড় সমস্যা হলো, আমরা ভালো জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে যাই। যেমন বেতন বাড়লে প্রথমে ভালো লাগে, কিন্তু কিছুদিন পর সেটি আর আনন্দ দেয় না। এটাকে বলে হেডোনিক অ্যাডাপটেশন। সত্যিকারের সুখ অনুভবের জন্য এর সঙ্গে লড়াই করতে হয়।১ দিন আগে
প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে বলে এই শরতের আবহাওয়া কখনো গরম, কখনো ভ্যাপসা আবার কখনো হয়তো খানিকটা আরাম-আরাম। আবহাওয়ার এই বিচিত্র আচরণের কারণে অনেকের এখন জ্বর, সর্দি, কাশি হচ্ছে। জ্বরের সঙ্গে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে শরীর ব্যথা। সিজনাল অ্যাটাক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং এই আবহাওয়ায় শরীরের যত্ন নিতে...১ দিন আগে