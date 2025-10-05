Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

আমড়া দিয়ে বাইন মাছের ঝোল

ফিচার ডেস্ক
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

বাজারে আমড়া পাওয়া যাচ্ছে। আমড়া মাখা আর আমড়ার ডাল তো খেয়েছেন। এবার মাছ রান্নায়ও যোগ করতে পারেন ভিটামিন ‘সি’-এর এই উৎসকে। আপনাদের জন্য আমড়া দিয়ে বাইন মাছের ঝোলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

ছোট বাইন আড়াই শ গ্রাম, আমড়া দুটি, আলু দুটি, ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ করে, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, জিরা গুঁড়া হাফ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

বাইন মাছ কেটে ধুয়ে রাখুন। আলু ও আমড়া লম্বা করে কেটে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভেজে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর মাছ দিয়ে কষিয়ে উঠিয়ে রাখুন। এবার কষানো মসলায় আলু ও আমড়া দিয়ে কষিয়ে তেল ওপরে এলে পানি দিন কম করে। তারপর হয়ে এলে কষানো মাছ, কাঁচা মরিচ ফালি, জিরা গুঁড়া দিয়ে নেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল আমড়া দিয়ে তাঁরা বাইন।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তোফায়েল আহমেদের অবস্থা ‘ক্রিটিক্যাল’

ইসরায়েলি কৌশলেই ট্রাম্পকে ‘হ্যাঁ’ বলল হামাস, উভয়সংকটে নেতানিয়াহু

ফরিদপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবককে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা, পাশের ঘরে খোঁড়া হয় কবর

গুলশান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আহসান হাবিব ভূঁইয়া গ্রেপ্তার

চীনের মিত্র পাকিস্তানের নতুন কৌশল, যুক্তরাষ্ট্রের মন পেতে বন্দর দিতে চান সেনাপ্রধান আসিম মুনির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

আমড়া দিয়ে বাইন মাছের ঝোল

আমড়া দিয়ে বাইন মাছের ঝোল

সন্ধ্যার নাশতায় খেতে পারেন কলার মোচা দিয়ে তৈরি কেক

সন্ধ্যার নাশতায় খেতে পারেন কলার মোচা দিয়ে তৈরি কেক

ভুটানের মানুষ কেন সুখী

ভুটানের মানুষ কেন সুখী

বিমানবন্দরের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত এসএসএসএস মানে কী

বিমানবন্দরের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত এসএসএসএস মানে কী