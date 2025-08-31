বাড়িতে তৈরি করুন তালের দুই মজাদার ডেজার্ট

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
ভাদ্র মাসের গরমে তাল পাকে। বাজারে এখন পাকা তাল পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন দামে। আর পাওয়া যাচ্ছে আশপাশের বাড়ি থেকে তালের রস জ্বাল দেওয়ার ঘ্রাণ। চিরাচরিত তালের পায়েস রান্না করতে মন না চাইলে অন্য কোনো ডেজার্ট তৈরি করতে পারেন তাল দিয়ে। আপনাদের জন্য তাল দিয়ে তৈরি দুটি ডেজার্টের রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
তালের লাড্ডু
উপকরণ
কোরানো নারকেল এক কাপ, এলাচি ও দারুচিনি ২ পিস করে, গুঁড়া দুধ চার টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, তালের পাল্প ১ কাপ, কাঠবাদাম সাজানোর জন্য।
প্রণালি
কড়াইতে কোরানো নারকেল, এলাচি ও দারুচিনি, গুঁড়া দুধ, ঘি একসঙ্গে মাখিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। পরে চুলায় মিডিয়াম তাপে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। তারপর তাতে তালের পাল্প দিয়ে আবারও রান্না করুন। শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। পরে হাতে ঘি দিয়ে গোল গোল লাড্ডু তৈরি করে নিন।
তালের স্পঞ্জ কেক
উপকরণ
ময়দা ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, ডিম ৪টি, চিনি ১ কাপ, তালের পাল্প ১ কাপ, পানি আধা কাপ, পাকা কলার পেস্ট আধা কাপ।
প্রণালি
প্রথমে চিনি, ডিম, সয়াবিন তেল ও পানি এক সঙ্গে বিট করে নিন। পরে তালের পাল্প, কলার পেস্ট দিয়ে আবারও বিট করে নিন। শেষে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, গুঁড়া দুধ ও বেকিং পাউডার দিয়ে ভালো করে বিট করে নিন। এবার প্লাস্টিকের বাটিতে ঘি ব্রাশ করে, কেকের মিশ্রণ ঢেলে মাইক্রোওভেনে ৮ মিনিট রান্না করুন হাই পাওয়ারে। ওভেন থেকে বের করে কিউব করে কেটে নিন। তারপর গরম-গরম পরিবেশন করুন।
